中職／「野球人生終了」樂天桃猿動盪不安之際 33歲馮健庭宣布退役

樂天桃猿隊奪下總冠軍後風波不斷，在如此動盪不安之際，昨（11日）晚間，馮健庭在個人IG發文宣布即將卸下球員身分。

馮健庭昨晚在IG發文寫下：「野球人生終了！下台一鞠躬，心存感激」，並配上黑底白字圖，圖上寫道：「有開始就會有結束，感謝Lamigo及樂天球團，感謝每個幫助過我的長官、教練、隊友、行政，感謝每個人的奉獻與付出。每一年、每個日子、每一步都不容易，也感謝自己從來沒有放棄，離開或許是有的，祝福大家都能平安健康順利，期許看到更好的自己。」

樂天的隊友們也紛紛留言獻上祝福，成晉寫道「你絕對是有的啦，我們一起經歷太多事」、陳晨威留言「很想說什麼⋯但還是只能說辛苦你了，祝福你往後有更好的發展，加油榜榜」、陳冠宇也回應「榜欸辛苦了，土地公」、統一獅隊隊長陳傑憲、郭俊麟等人也紛紛獻上祝福。

將滿34歲的馮健庭在2016年選秀會被當時的Lamigo桃猿以第五指名挑走，加入職棒後大多在一二軍之間徘徊，他曾於2021、22年奪下二軍打擊王、2021年拿下安打王，一軍生涯出賽191場則留下1轟、打擊率.252、30分打點的成績。