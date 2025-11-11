棒球／黑豹旗青棒另類「金門對決」 金門農工晉級32強
黑豹旗青棒賽女子組冠軍士林高商，今天與混合組金門農工交手，巧合的是士林高商投手許卉妮也是金門人；金門農工靠著宋育榮敲出場內3分砲，率隊以11比0、5局搶勝，晉級32強。
2025年黑豹旗青棒賽士林高商在女子組賽事中，依序擊敗中山女中、丹鳳高中、東山高中，奪下女子組冠軍；今天64強與金門農工交手。
金門農工開賽攻勢不斷，1局下靠著單局2安、1次觸身球保送，接著對手2次失誤，開賽攻下3分；2局下2人出局後，靠著安打、保送、宋育榮場內全壘打，一棒送回3分。
金門農工3局下再拿2分；4局下靠著宋育榮安打、對方守備失誤，再添3分保險分，順利拿下比賽勝利。宋育榮單場3打席敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。
比賽的另外一個話題是，士林高商先發投手許卉妮恰好就是金門人，今天對上家鄉球隊，成為另類「金門對決」，先發投2局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、3次四死球保送，失掉7分（6分責失分），承擔敗投。
金門農工先發投手洪嘉恩投4局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、無失分，拿下勝投，率隊晉級32強。
