棒球／黃錦豪因傷辭退冬盟 無緣與高中同窗許庭綸對決

旅日讀賣巨人隊投手黃錦豪原定要來台參加亞洲冬季棒球聯盟，但中職今天公告，黃錦豪因傷退賽，日職聯隊不遞補球員。黃錦豪無緣在冬盟與高中同窗許庭綸投打對決。

亞洲冬季棒球聯盟將於15日開打，比賽集結來自台、日、韓共5支球隊，中職球隊分別為「台灣山林隊」、「台灣海洋隊」參賽，另有日職聯隊、日本社會人隊及韓職聯隊。

先前公布旅日19歲投手黃錦豪將代表日職聯隊來台參賽，但中職今天發布公告，「日職聯隊投手黃錦豪因傷退賽，日職聯隊將不進行遞補。」

黃錦豪去年高中畢業與日職讀賣巨人隊簽下育成球員合約，今年4月初球團發布消息，黃錦豪接受左手肘關節鏡骨刺清除手術，預計需3至4個月才能回歸實戰，目前都還沒有二軍出賽紀錄。

黃錦豪原定要來台打冬盟，平鎮高中同窗、中職中信兄弟野手許庭綸曾受訪表示期待對決，但黃錦豪因傷退賽、無緣實現；日職聯隊中還有另外一名台將、為效力樂天金鷲隊的野手陽柏翔。