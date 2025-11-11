中職／猿將發聲+1！陳晨威忍不了 記得古久保的每次真情擁抱

樂天桃猿隊奪冠後無情換帥，選手不滿聲音持續延燒，主力外野手陳晨威也跟進表態，古久保健二是自己見過最真情的教練，「如果做這些都不值得，你TM還有哪位教練是如此。」

陳晨威透過社群表示，「還有什麼好說的，進入球隊七年，沒有一個總教練會如此真性情，在這兩年裡，他給了我們球員們無數次真情的擁抱，每次的擁抱都是訴說著，我們的努力，辛苦了！」

陳晨威表示，「今年的我感受非常深刻，每一次我都記得很清楚，如果做這些都不值得，你TM還有哪位教練是如此。」他說自己本來想等「阿公」回日本後再說這些話，但自己忍不了了，也向古久保表達感謝與辛苦了。

陳晨威附上多張與古久保的擁抱照片，包括6月在台北大巨蛋中斷連續33場敲安紀錄、例行賽最後一戰挑戰雙榜失利退場時，以及總冠軍賽第4戰的超前兩分砲。