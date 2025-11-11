聽新聞
經典賽／日本武士備戰與韓對抗賽 樂天投手揪烤肉要烤出一致團結
備戰明年世界棒球經典賽，15、16日將在東京巨蛋上演日本隊與南韓隊的對抗賽，日本武士投手群昨天舉辦燒肉聚會，來自樂天金鷲隊的藤平尚真、巨人隊的大勢為主揪者，藤平表示，希望透過燒肉聚會凝聚感情，促進全員團結一致。
藤平與大勢去年就是世界12強棒球賽班底，當時也曾舉行投手限定的聚會，兩人這回也討論起該做些什麼，藤平說希望是能讓大家聚在一起、互相鼓勵的活動，因此有了烤肉的念頭。
大勢負責預訂宮崎市區的燒肉店「伊勢舌」，最終12名投手出席，大勢透露：「氣氛很嗨喔！」藤平帶領全隊舉杯時表示，「希望我們之中多數人都能入選經典賽，大家一起努力，也要避免受傷，全力爭取勝利。」
【侍ジャパン】投手陣が焼き肉で一致団結 幹事の藤平尚真「1回集まってみんなで結束」（日刊スポーツ）-Yahoo!ニュース https://t.co/tvSugOQaxJ— のもとけ (@gnomotoke) November 11, 2025
侍ジャパンが投手会で一致団結した。前日10日の夜、宮崎市内の焼き肉店「伊勢舌」を訪問。
