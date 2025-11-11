少棒／花蓮球星為台彩威力盃站台 王彥程給8字超中肯建議

邁入第13年的花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將於12月6日在花蓮縣立棒球場點燃戰火，今天3位花蓮出身的球星特別現身記者會，效力日本職棒東北樂天金鷲隊的投手王彥程給現場小學弟「8字箴言」建議，讓現場笑聲不斷。

王彥程今天和美職巨人投手陽念希、台鋼雄鷹隊高聖恩一同為花蓮台彩威力盃全國少棒賽，三位都是花蓮出生的球員，陽念希更是賽事第5屆的選手。

陽念希回憶說，選進花蓮隊參加台彩威力盃時才剛接觸籃球，對自己實力是種肯定，之後入選U18亞青國手、去年和巨人簽約，「路是滿難走的，只要肯努力，都有機會發光發熱。」

台彩威力盃有各縣市組成精英聯隊出賽，王彥程提到，小學賽事不多，台彩威力盃是很好體驗棒球樂趣的機會；他也務實建議現場小球員「好好吃飯，好好睡覺」，讓台下一片掌聲和笑聲。

台彩威力盃的起源是101年威力彩億元得主，為了一圓兒時沒能完成的棒球夢，捐出1.2億舉辦賽事，催生出這場在花蓮舉行的賽事，今年賽事正選在13年前中獎的日期12月6日展開賽程。

本屆賽事共有全台21縣市的22支隊伍參賽，冠軍可獲得100萬冠軍獎金，亞軍50萬、季軍20萬，5到8名各有5萬元獎金。

為讓選手安心參賽，主辦單位特別提供隊職員的選手村，並贈送參賽球員紀念品和夜市抵用券，離島縣市更提供10萬元交通補助費，比賽期間也提供小選手午餐及交通接駁服務，希望全台小選手都能感受到花蓮的好人情和好味道。 2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，下午在運動部舉行啟動記者會。台灣彩劵公司董事長黃志宜（中）、運動部全民運動署長房瑞文（左二）及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希（右二）、台鋼雄鷹高聖恩（右三）、東北樂天王彥程（右三）出席啓動儀式。記者黃義書／攝影 出身花蓮的舊金山巨人陽念希（左）、台鋼雄鷹高聖恩（右）和東北樂天王彥程出席2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽啓動儀式。記者曾思儒／攝影