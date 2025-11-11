中職／黃子鵬行使FA動向受矚 經紀人：已跟各隊初步談過
中職樂天桃猿隊本土投手黃子鵬行使自由球員（FA）權利，桃猿開出3年以上合約；經紀公司經紀人陳德倫表示，已談過2、3次，也跟各隊初步談過、交換意見，複數年約是明確的方向。
桃猿隊本土投手黃子鵬是近年球隊穩定先發投手人選，近5年單季出賽都可以投破百局，季後行使自由球員（FA）權利，也是季後自由市場焦點球員。黃子鵬之前受訪曾表示，選擇行使自由球員權利，主要也是想知道，打職棒到現在，自己在市場上的價值。
桃猿副領隊礒江厚綺先前受訪表示，球團全力想要留人，目前已經開出至少3年以上複數年約，就等經紀公司與球員的回覆。
黃子鵬所屬經紀公司經紀人陳德倫今天受訪表示，桃猿隊大概在總冠軍賽期間有針對黃子鵬合約跟經紀公司談過2、3次，開出超過3年的合約。
被問起是否很多球隊有意網羅，陳德倫表示，目前幾乎跟全部球隊都談過、交換意見，但都是「初步」，當然談約的方向一定是複數年約。
