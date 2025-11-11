快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

少棒／台彩威力盃獎金百萬 12月6日花蓮開打

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，下午在運動部舉行啟動記者會。台灣彩劵公司董事長黃志宜（右四）、運動部全民運動署長房瑞文（左二）及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希（右二）、台鋼雄鷹高聖恩（右三）、東北樂天王彥呈（左三）出席啓動儀式。記者黃義書／攝影
2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，下午在運動部舉行啟動記者會。台灣彩劵公司董事長黃志宜（右四）、運動部全民運動署長房瑞文（左二）及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希（右二）、台鋼雄鷹高聖恩（右三）、東北樂天王彥呈（左三）出席啓動儀式。記者黃義書／攝影

2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，下午在運動部舉行啟動記者會。台灣彩券公司董事長黃志宜、運動部全民運動署長房瑞文及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希、台鋼雄鷹高聖恩、東北樂天王彥呈出席啟動儀式。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽是由台灣彩券公司與花蓮縣體育會合辦，是台灣首項設置獎金的少棒比賽，冠軍獎金高達100萬元。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽，緣起於2012年12月6日，威力彩開出高達18.16億頭彩獎金，三位幸運得主，每位各得6.05億元,，其中一位花蓮人得主，拿出1.2億元，以公益信託方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，並指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦了第一屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」至今。

比賽由各縣市組成菁英聯隊，且各縣市僅能派一隊參賽，花蓮縣2隊於每年12月06日花蓮同場競技。本屆共有來自全台21縣市22支隊伍參賽，冠軍的隊伍將可獲得100萬元的高額獎金，亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10 萬元，我5至8名各5萬元。

2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，下午在運動部舉行啟動記者會。台灣彩劵公司董事長黃志宜（二排右三）、運動部全民運動署長房瑞文（二排中）及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希（前左）、台鋼雄鷹高聖恩（前中）、東北樂天王彥呈（前右）出席啓動儀式。記者黃義書／攝影
2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，下午在運動部舉行啟動記者會。台灣彩劵公司董事長黃志宜（二排右三）、運動部全民運動署長房瑞文（二排中）及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希（前左）、台鋼雄鷹高聖恩（前中）、東北樂天王彥呈（前右）出席啓動儀式。記者黃義書／攝影

威力盃 運動部 棒球
