中職／確認CPB無「上海兄弟」 中信育樂：提升台灣棒球地位為職志

中國棒球城市聯賽（CPB）近日掀起台灣球迷熱議，包括其中一支球隊「上海兄弟」隊名、隊徽都「致敬」中華職棒中信兄弟隊，今天亞洲棒球總會闢謠CPB五隊並無「上海兄弟」，中信育樂也作出回應，球團已透過亞棒總了解狀況，確認沒有「上海兄弟」，並強調：「本公司一貫以台灣棒球發展為優先，未來仍將持續投資棒球發展、強化國際交流，以提升台灣棒球的世界地位為職志。」

CPB近日掀起網路熱議，其中一個爭議點來自「上海兄弟」，不僅隊名使用「兄弟」名號，隊徽以頭戴「B」字母帽子的大象設計，也與兄弟近似，引發台灣球迷、兄弟球迷不滿，而中信集團過去就贊助上海球隊，因此遭疑「上海兄弟」並非盜用商標的「山寨兄弟」，而是中信出資、合法授權使用兄弟名號。中信育樂公司先在5日回應：「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

今天亞洲棒球總會發出聲明稿，證實CPB為「亞洲大聯盟」計畫的一環，將在明年開打，但澄清5支球隊並無「上海兄弟」。

兄弟隨後也發出聲明，「關於外傳中國棒球城市聯賽，上海市球隊名稱為「上海兄弟隊」一事，本公司透過亞洲棒球總會了解，中國棒球城市聯賽沒有上海兄弟隊。本公司一貫以台灣棒球發展為優先，未來仍將持續投資棒球發展、強化國際交流，以提升台灣棒球的世界地位為職志。」