快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／確認CPB無「上海兄弟」 中信育樂：提升台灣棒球地位為職志

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞洲棒球總會闢謠CPB五隊並無「上海兄弟」，中信育樂也作出回應。記者季相儒／攝影
亞洲棒球總會闢謠CPB五隊並無「上海兄弟」，中信育樂也作出回應。記者季相儒／攝影

中國棒球城市聯賽（CPB）近日掀起台灣球迷熱議，包括其中一支球隊「上海兄弟」隊名、隊徽都「致敬」中華職棒中信兄弟隊，今天亞洲棒球總會闢謠CPB五隊並無「上海兄弟」，中信育樂也作出回應，球團已透過亞棒總了解狀況，確認沒有「上海兄弟」，並強調：「本公司一貫以台灣棒球發展為優先，未來仍將持續投資棒球發展、強化國際交流，以提升台灣棒球的世界地位為職志。」

CPB近日掀起網路熱議，其中一個爭議點來自「上海兄弟」，不僅隊名使用「兄弟」名號，隊徽以頭戴「B」字母帽子的大象設計，也與兄弟近似，引發台灣球迷、兄弟球迷不滿，而中信集團過去就贊助上海球隊，因此遭疑「上海兄弟」並非盜用商標的「山寨兄弟」，而是中信出資、合法授權使用兄弟名號。中信育樂公司先在5日回應：「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

今天亞洲棒球總會發出聲明稿，證實CPB為「亞洲大聯盟」計畫的一環，將在明年開打，但澄清5支球隊並無「上海兄弟」。

兄弟隨後也發出聲明，「關於外傳中國棒球城市聯賽，上海市球隊名稱為「上海兄弟隊」一事，本公司透過亞洲棒球總會了解，中國棒球城市聯賽沒有上海兄弟隊。本公司一貫以台灣棒球發展為優先，未來仍將持續投資棒球發展、強化國際交流，以提升台灣棒球的世界地位為職志。」

棒球 中華職棒 中信兄弟
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

棒球／亞棒總證實CPB明年開打 澄清5隊沒有「上海兄弟」

中職／樂天雪崩式經營球隊惹議 6年前美好願景更顯諷刺

MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本

中職／木内九二生加入執法團隊 注意到中職有多位日籍教練及選手

相關新聞

整理包／球員開酸早知不拿冠軍 盤點樂天桃猿「不可思議」經營之道

樂天桃猿今年完成史詩級逆襲奪下台灣大賽冠軍，但全年經營不善的消息不斷傳出，包含伙食問題、拿移工宿舍當球員宿舍，9日更爆出震撼彈，總教練古久保健二無預警被辭職，總總操作讓球迷飆罵，連隊內兩大精神領袖也不忍了，在深夜直播開酸。樂天是否還有能力經營台灣職棒？《聯合新聞網》整理樂天近期一系列不可思議的「驚奇」爭議。

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

樂天桃猿隊粗暴拔掉冠軍教頭古久保健二，動搖軍心，身為隊內兩大精神領袖的林泓育、林立深夜直播中無所不談，內容也再次掀起球迷...

棒球／亞棒總證實CPB明年開打 澄清5隊沒有「上海兄弟」

為提升亞洲棒球水準，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽即是提...

中職／確認CPB無「上海兄弟」 中信育樂：提升台灣棒球地位為職志

中國棒球城市聯賽（CPB）近日掀起台灣球迷熱議，包括其中一支球隊「上海兄弟」隊名、隊徽都「致敬」中華職棒中信兄弟隊，今天...

中職／樂天雪崩式經營球隊惹議 6年前美好願景更顯諷刺

樂天桃猿隊今年逆勢奪冠譜寫勵志故事，卻延續今年球季走來風波不斷的基調，球季結束後繼續讓各界大開眼界，回顧2019年9月1...

中職／悍將首批10人赴Driveline升級 日本團、美國團都有第二梯次

富邦悍將隊季外進修團近日啟動，前往美國Driveline訓練中心的首批成員在昨天出發，接下來還有包括王念好在內的「美國團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。