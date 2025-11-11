聽新聞
棒球／亞棒總證實CPB明年開打 澄清5隊沒有「上海兄弟」
為提升亞洲棒球水準，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽即是提升各國棒球運動的一環，亞洲棒球總會今天指出，中國棒球協會率先呼應此一計畫，舉辦中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，簡稱CPB），並澄清並無外界謠傳的上海兄弟隊。
中國棒球城市聯賽由五個城市率先參與，將在2026年正式開打，藉此提升其棒球水準。有關上海城市隊名稱一事，CPB主辦單位日前已向亞棒總國際事務組告知，參與聯賽的5支球隊中，並無外界謠傳的上海兄弟隊，且該訊息並非由主辦單位所發出，不應採信。
亞棒總指出，目前亞洲各會員國積極參與的國家，除中國外，東南亞如泰國、南亞如巴基斯坦、西亞如沙烏地阿拉伯等國家，都有相關賽事規畫。
隨著亞洲各國棒球實力提升，藉由各國職業棒球運動的良性競爭，最後形成所謂的亞洲大聯盟。亞棒總期待，未來的亞洲球隊能夠跟美洲球隊交流競賽，將亞洲地區棒球實力提升至全球水準，未來能與美國大聯盟分庭抗禮。
目前亞棒總的總部設在台灣，隨著亞洲棒球國際地位提升，台灣身為世棒總全球排名第二，國際影響力將更大，進而成為全球棒球運動的重鎮。
