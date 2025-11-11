整理包／球員開酸早知不拿冠軍 盤點樂天桃猿「不可思議」經營之道

樂天桃猿今年完成史詩級逆襲奪下台灣大賽冠軍，但全年經營不善的消息不斷傳出，包含伙食問題、拿移工宿舍當球員宿舍，9日更爆出震撼彈，總教練古久保健二無預警被辭職，總總操作讓球迷飆罵，連隊內兩大精神領袖也不忍了，在深夜直播開酸。

《聯合新聞網》整理樂天桃猿近期一系列「不可思議」的爭議。

文章目錄 古久保執教勝率破5成 今年演下剋上驚奇竟被請辭

今年兩度爆食安問題 出現活蛆與蒼蠅

「摳門」養二軍 球員宿舍被稱地獄等級

轉賣傳聞不斷經營走下坡？猿迷擔憂

從Lamigo到樂天 桃猿越養越窮

樂天桃猿無預警撤換日籍總教練古久保健二，震撼整個職棒圈，現年59歲的古久保健二於2019年受富邦悍將邀請，來台擔任一軍捕手教練，2022年約滿後轉至日商集團的樂天桃猿，改任一軍首席教練輔佐曾豪駒，2024年則正式上任一軍總教練，成為中職當時第2位日籍總教練。

古久保健二執教2季，樂天桃猿戰績皆為62勝57敗1和、勝率5成21，全數進軍季後賽，並於今年寫下「下剋上」奪冠驚奇故事。根據了解，古久保健二與資深、年輕的選手都相處融洽，也將選手意願擺在第1順位，再反饋給球團，被視為「帶心」類型的主帥。

樂天桃猿今年剛拿到睽違6年的冠軍，但日籍總教練古久保健二竟然無預警被換掉。聯合報系資料照

球迷罵樂天操作粗暴 傳下任總教練可能是他

古久保健二也成熱門搜尋關鍵字，不少球迷灌進回顧封王遊行的影音，於留言區痛罵球團無作為，「遊行遊到冠軍教練被羞辱下台，可憐啊這種日商」，也有球迷直接在留言區質問，「即使老闆想換人，為什麼不能跟帶領桃猿男兒奪冠的總教練好好道別呢？」、「連給個最基本的尊重都沒有 就這麼粗暴的讓他走 爛的可以」。

古久保卸任後，誰是下任總教練？現在也傳出下一任總教練會是曾在東北樂天金鷲擔任過監督、曾於銀行鷹和埼玉西武獅擔任打擊教練的平石洋介。

換帥延燒 「雙林」：沒有樂天辦不到的事

總教練古久保健二卸下職務，領隊牧野幸輝強調這是「雙方合意」的結果，更讓球員抓狂，身為隊內兩大精神領袖的林泓育、林立深夜直播無所不談，內容也再次掀起球迷熱議，包括林泓育曾在2023年先代墊餐費，都令外界再次驚訝這樣的事竟會發生在職業球團身上。

兩人多次提到，在樂天沒有什麼事情是不可能的，林泓育說：「連冠軍都換總教練了，你覺得還有什麼是不可能？」林立說：「搞不好我明天也有機會被告知我被fire了」、「沒有什麼事情是樂天辦不到的」。

老將林智平針對換帥事件也在社群發文，拜託球團讓古久保教練留下來。林泓育第一時間也在個人社群發文感謝古久保的付出與帶領，同時也寫下「一日為師，終身為父」的感人字句，認為古久保「就像是爸爸一樣，撐起整個家。」

樂天老將林智平在社群發文：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」圖／翻攝自林智平社群

今年4月有球員向周刊踢爆，球團開除廚師後，以熱炒店外燴供餐或買便當敷衍球員，伙食質量斷崖式下滑，份量也少得可憐，完全不符合運動員營養需求。不料4個月後，又有媒體報導，接到球員投訴餐點品質持續低落，午餐「鱸魚豆腐」出現蒼蠅和一直蠕動的活蛆，非常嚇人。更透露球團其實有特別聘請營養師，只是在餐費預算捉襟見肘的情況下，營養師提出建議也沒有用。

樂天桃猿前身LaNew熊，是中華職棒首開先例在球場有廚師現場煮食物給球員吃，如今伙食質量斷崖式下滑。聯合報系資料照

季後球隊又被二軍球員投訴，指球隊為了省預算，硬將他們的訓練基地倉促從嘉義遷至桃園觀音工業區，環境陰暗潮濕、門禁鬆散，外人可隨意進出。夜間卡拉OK店與餐廳的噪音讓球員難以入睡，宿舍內連基本的休息室都沒有，衣物、球具只能堆在走廊。樂天二軍除了面臨訓練、比賽的困境，連宿舍都被形容成「地獄等級」。

球團以「就近觀察球員」為由，將基地遷至桃園，實際上只是為了節省場租與維修費。在日本母集團財務緊縮的情況下，樂天台灣分部全面「瘦身」，但削的不是脂肪，而是球員的尊嚴。

在大巨蛋出現後，中職各隊主場票房都有30%以上的成長，味全跟兄弟甚至都超過40%，反觀樂天只有1.63%。

近年樂天一直有轉賣傳聞，但創辦人三木谷浩史去年底有正面回應，表明沒有轉賣的想法，他相信樂天桃猿會成為台灣棒球發展很重要的成分，也希望大家持續支持。

但讓猿迷擔憂的是，不賣的樂天是否會讓這支昔日的三連霸隊伍，往更深的谷底走下去，雖然去年11月樂天集團宣佈第三季財報轉虧為盈，債務也從3728億日圓降至1503億日圓，但整體財務壓力仍未完全緩解，最近集團旗下的樂天銀行也因為累積虧損已達26.4億元，逼近資本額1/3的法定紅線。

Lamigo隊史可追溯至2006年的La New熊時期，在2010年底搬遷至桃園後，正式更名為Lamigo桃猿隊。Lamigo桃猿隊於2019年由樂天集團接手，從「Lamigo」改名為「樂天桃猿」隊。這次轉賣是中職史上首次由外資企業收購球隊，外界曾期待樂天能為球隊帶來更好的資源，並將過去成功的運動行銷經驗複製到台灣市場。然而，近年球隊經營不斷出狀況。

過去Lamigo桃猿不是沒爭議，儘管母集團並不算大企業，但鮮少聽到經營預算上的問題，反而靠著一套體系不斷培育出好手，利用行銷手段吸引球迷，創造Lamigo王朝。

Lamigo桃猿隊2019年9月19日在中職聯盟辦公室舉辦記者會，正式宣布由樂天集團接手。聯合報系資料照

但樂天接手後，一切開始變味，這支球隊的靈魂正在流失。有球評曾指出，樂天接手後，原Lamigo班底被系統性替換，資深防護員、翻譯遭要求改為承攬制，資深球員出走，老帶小的文化崩解，剩下的是冷冰冰的管理層和一群「成本精算師」。

6年過去，樂天集團在球隊經營上呈現雪崩式下滑，最基本的選手在球場、宿舍的生活都照顧不了，樂天是否還有能力翻轉「窮養」形象，問題恐怕不在財力，而是有沒有心。



