快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樂天雪崩式經營球隊惹議 6年前美好願景更顯諷刺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Lamigo桃猿隊2019年9月19日在中職聯盟辦公室舉辦記者會，正式宣布由樂天集團接手。本報資料照
Lamigo桃猿隊2019年9月19日在中職聯盟辦公室舉辦記者會，正式宣布由樂天集團接手。本報資料照

樂天桃猿隊今年逆勢奪冠譜寫勵志故事，卻延續今年球季走來風波不斷的基調，球季結束後繼續讓各界大開眼界，回顧2019年9月19日確定由樂天集團接手時的記者會，編織出的美好願景，如今更顯諷刺。

當時仍由La New集團劉家所有的Lamigo桃猿隊，2019年季中以冠軍球隊之姿上架求售，選手陣容、票房人氣健全，尋求「更有能力的企業」接手，9月19日正式透過記者會宣布將由樂天集團成為新東家，在中職聯盟辦公室舉辦記者會。

樂天集團的接手，讓時任聯盟會長的吳志揚表露期待，他說樂天在台灣有事業體，且是接手一支體質健全的球隊，「永續經營是可以期待的。」

Lamigo桃猿隊2019年9月19日正式宣布轉售樂天集團，當時開啟外界高度期待，圖為當天聯合晚報報導。圖／聯合知識庫
Lamigo桃猿隊2019年9月19日正式宣布轉售樂天集團，當時開啟外界高度期待，圖為當天聯合晚報報導。圖／聯合知識庫

當時擔任領隊的劉玠廷也說，球隊啟動轉賣程序後，包括國內與國外企業都有上門洽詢，以樂天態度最積極，評估後也覺得是最合適的人選，「對樂天這樣的企業來說，有很多周邊產業可以結合，樂天在台經營超過10年，能透過運動行銷在台灣打開市場，我們把球隊賣給需要的人，這是最好的結局。」他也感謝樂天認同台灣棒球市場，「透過台灣棒球，相信樂天未來在台灣會有很多業務展開。」

就連球迷當時也是抱持高度期待，以為揮別中小企業，多了大型企業的加持，從球員待遇、球場升級、周邊活動都可望提升，當時還有球迷分享東北樂天球場的周邊設施，包括摩天輪、雙層公車、游泳池等，期待也有機會在台灣複製。

6年過去，樂天集團在球隊經營上呈現雪崩式下滑，最基本的選手在球場、宿舍的生活都照顧不了，球迷的盼望已從「永續經營」轉變為「要賣快賣」，樂天集團是否還有能力翻轉「窮養」形象，問題恐怕不在財力，而是有沒有心。

樂天桃猿 Lamigo桃猿 棒球
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

日職／古久保奪冠未續約不意外 樂天金鷲近年換監督如翻書

中職／木内九二生加入執法團隊 注意到中職有多位日籍教練及選手

未來不再續留台灣？樂天三本柱未來動向曝光了

相關新聞

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

樂天桃猿隊粗暴拔掉冠軍教頭古久保健二，動搖軍心，身為隊內兩大精神領袖的林泓育、林立深夜直播中無所不談，內容也再次掀起球迷...

中職／樂天雪崩式經營球隊惹議 6年前美好願景更顯諷刺

樂天桃猿隊今年逆勢奪冠譜寫勵志故事，卻延續今年球季走來風波不斷的基調，球季結束後繼續讓各界大開眼界，回顧2019年9月1...

中職／悍將首批10人赴Driveline升級 日本團、美國團都有第二梯次

富邦悍將隊季外進修團近日啟動，前往美國Driveline訓練中心的首批成員在昨天出發，接下來還有包括王念好在內的「美國團...

經典賽／山本由伸是否參戰先不說死 「謹慎評估後再決定」

山本由伸在世界大賽燃燒手臂，送道奇隊坐上冠軍寶座，對於參戰明年世界棒球經典賽，他語帶保留表示會朝這個舞台努力，但也必須評...

中職／桃猿換帥精神領袖發聲 林泓育：這樣的離別是不小的打擊

樂天桃猿隊震撼撤換冠軍教頭古久保健二，選手一一發聲，身為隊內精神領袖的林泓育，也在今天晚間發文，述說這次離別對選手來說是...

重光盃少棒／颱風來襲賽史首度複賽告吹 花蓮光復國小災後更堅強

重光盃全國少棒錦標賽今天進入預賽最終日，大會因應鳳凰颱風來襲，決定在今天結束賽程，是賽史第一次未能進行複賽，而來自災區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。