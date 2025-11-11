中職／樂天雪崩式經營球隊惹議 6年前美好願景更顯諷刺

樂天桃猿隊今年逆勢奪冠譜寫勵志故事，卻延續今年球季走來風波不斷的基調，球季結束後繼續讓各界大開眼界，回顧2019年9月19日確定由樂天集團接手時的記者會，編織出的美好願景，如今更顯諷刺。

當時仍由La New集團劉家所有的Lamigo桃猿隊，2019年季中以冠軍球隊之姿上架求售，選手陣容、票房人氣健全，尋求「更有能力的企業」接手，9月19日正式透過記者會宣布將由樂天集團成為新東家，在中職聯盟辦公室舉辦記者會。

樂天集團的接手，讓時任聯盟會長的吳志揚表露期待，他說樂天在台灣有事業體，且是接手一支體質健全的球隊，「永續經營是可以期待的。」

Lamigo桃猿隊2019年9月19日正式宣布轉售樂天集團，當時開啟外界高度期待，圖為當天聯合晚報報導。圖／聯合知識庫

當時擔任領隊的劉玠廷也說，球隊啟動轉賣程序後，包括國內與國外企業都有上門洽詢，以樂天態度最積極，評估後也覺得是最合適的人選，「對樂天這樣的企業來說，有很多周邊產業可以結合，樂天在台經營超過10年，能透過運動行銷在台灣打開市場，我們把球隊賣給需要的人，這是最好的結局。」他也感謝樂天認同台灣棒球市場，「透過台灣棒球，相信樂天未來在台灣會有很多業務展開。」

就連球迷當時也是抱持高度期待，以為揮別中小企業，多了大型企業的加持，從球員待遇、球場升級、周邊活動都可望提升，當時還有球迷分享東北樂天球場的周邊設施，包括摩天輪、雙層公車、游泳池等，期待也有機會在台灣複製。

6年過去，樂天集團在球隊經營上呈現雪崩式下滑，最基本的選手在球場、宿舍的生活都照顧不了，球迷的盼望已從「永續經營」轉變為「要賣快賣」，樂天集團是否還有能力翻轉「窮養」形象，問題恐怕不在財力，而是有沒有心。