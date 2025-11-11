聽新聞
中職／悍將首批10人赴Driveline升級 日本團、美國團都有第二梯次
富邦悍將隊季外進修團近日啟動，前往美國Driveline訓練中心的首批成員在昨天出發，接下來還有包括王念好在內的「美國團」第二梯次、包括劉承佑在內的「日本團」第二梯次。
范國宸去年季後赴Driveline尋求提升有感，今年有了再次前往的念頭，而球團今年提供部分補助，協助選手自我投資。
悍將昨天分兩批出發赴美，上午有野手范國宸、李宗賢、陳真、投手張瑞麟，晚上則由教練陳品捷帶領野手王苡丞、潘瑋祥、黃兆維、投手李祐賢、郭泰呈出發，合計10人。
悍將今年的「美國團」、「日本團」第一梯次都已出發，接下來還有第二梯次，預計在12月出發前往Driveline的團隊將由高國輝帶領，選手包括王念好、陳愷佑等人，林哲瑄則會帶領第二梯次的「日本團」前往Next Base訓練中心。
