經典賽／山本由伸是否參戰先不說死 「謹慎評估後再決定」

山本由伸在世界大賽燃燒手臂，送道奇隊坐上冠軍寶座，對於參戰明年世界棒球經典賽，他語帶保留表示會朝這個舞台努力，但也必須評估自己的身體狀況。

山本接受「週刊文春」60分鐘專訪，網站預告9000字報導全文，釋出其中一段關於經典賽的訪談內容。

被問到明年3月的經典賽，球迷是否有機會看到他的投球，山本由伸表示，因為現在球季剛結束，身體還很疲憊，「所以還無法想像明年3月會是怎樣。」他提到，現在不管在身體或心理上都需要休息、恢復，接下來再慢慢拉高訓練強度。

山本表示，經典賽是所有野球少年憧憬的舞台，自己也希望能夠有所回應，「我會盡全力爭取一個位置，但同時也要考量自己的身體狀況，道奇明年賽季也很重要，所以我會謹慎評估後再做出決定。」

日本隊在明年經典賽與中華隊分在同組，將在東京巨蛋較勁，3月6日上演台日大戰。