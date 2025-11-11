快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／山本由伸是否參戰先不說死 「謹慎評估後再決定」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸對於是否參戰經典賽語帶保留。 美聯社
山本由伸對於是否參戰經典賽語帶保留。 美聯社

山本由伸在世界大賽燃燒手臂，送道奇隊坐上冠軍寶座，對於參戰明年世界棒球經典賽，他語帶保留表示會朝這個舞台努力，但也必須評估自己的身體狀況。

山本接受「週刊文春」60分鐘專訪，網站預告9000字報導全文，釋出其中一段關於經典賽的訪談內容。

被問到明年3月的經典賽，球迷是否有機會看到他的投球，山本由伸表示，因為現在球季剛結束，身體還很疲憊，「所以還無法想像明年3月會是怎樣。」他提到，現在不管在身體或心理上都需要休息、恢復，接下來再慢慢拉高訓練強度。

山本表示，經典賽是所有野球少年憧憬的舞台，自己也希望能夠有所回應，「我會盡全力爭取一個位置，但同時也要考量自己的身體狀況，道奇明年賽季也很重要，所以我會謹慎評估後再做出決定。」

日本隊在明年經典賽與中華隊分在同組，將在東京巨蛋較勁，3月6日上演台日大戰。

經典賽 道奇 山本由伸
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

MLB／世界大賽「燃燒小宇宙」！考量受傷風險 傳山本由伸可能缺席經典賽

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

MLB／山本由伸被懷疑是機器人 道奇教頭：也許更像大谷翔平

MLB／佐佐木朗希挑戰山本由伸！遭三球三振大喊：噁心

相關新聞

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

樂天桃猿隊粗暴拔掉冠軍教頭古久保健二，動搖軍心，身為隊內兩大精神領袖的林泓育、林立深夜直播中無所不談，內容也再次掀起球迷...

經典賽／山本由伸是否參戰先不說死 「謹慎評估後再決定」

山本由伸在世界大賽燃燒手臂，送道奇隊坐上冠軍寶座，對於參戰明年世界棒球經典賽，他語帶保留表示會朝這個舞台努力，但也必須評...

中職／桃猿換帥精神領袖發聲 林泓育：這樣的離別是不小的打擊

樂天桃猿隊震撼撤換冠軍教頭古久保健二，選手一一發聲，身為隊內精神領袖的林泓育，也在今天晚間發文，述說這次離別對選手來說是...

中職／悍將首批10人赴Driveline升級 日本團、美國團都有第二梯次

富邦悍將隊季外進修團近日啟動，前往美國Driveline訓練中心的首批成員在昨天出發，接下來還有包括王念好在內的「美國團...

重光盃少棒／颱風來襲賽史首度複賽告吹 花蓮光復國小災後更堅強

重光盃全國少棒錦標賽今天進入預賽最終日，大會因應鳳凰颱風來襲，決定在今天結束賽程，是賽史第一次未能進行複賽，而來自災區的...

中職／木内九二生加入執法團隊 注意到中職有多位日籍教練及選手

為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒預計明年起邀請日籍資深裁判加入聯盟執法團隊，聯盟今天正式宣布人選，與日籍資深裁判木内...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。