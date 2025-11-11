聽新聞
中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事
樂天桃猿隊粗暴拔掉冠軍教頭古久保健二，動搖軍心，身為隊內兩大精神領袖的林泓育、林立深夜直播中無所不談，內容也再次掀起球迷熱議，包括林泓育曾在2023年先代墊餐費，都令外界再次驚訝這樣的事竟會發生在職業球團身上。
團長ABY深夜與多位猿隊選手進行直播，兩位隊內大哥林泓育、林立屢次直率發言，毫不隱藏對這次換帥的不滿，像是面對球迷敲碗古久保健二，林立回答：「不要一直找阿公，阿公在睡覺，他很難過。」林泓育搭腔：「對啊！他還在反省。」林立回應：「他在反省，自己到底哪裡做不好，不小心拿冠軍，早知道不要拿冠軍，我爸也跟我講，早知道不要拿冠軍。」
兩人多次提到，在樂天沒有什麼事情是不可能的，林泓育說：「連冠軍都換總教練了，你覺得還有什麼是不可能？」林立說：「搞不好我明天也有機會被告知我被fire了」、「沒有什麼事情是樂天辦不到的」。
林泓育也提到，兩年前曾有一次球隊吃飯，全部餐費是他自己先代墊，之後公司才給自己，「哇X欸！有這種事！」一席發言讓球迷驚覺，樂天的問題可能不是今年才出現，而是在更早之前就已經存在。
