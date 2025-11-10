快訊

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

中職／桃猿衝擊換帥精神領袖發聲 林泓育：這樣的離別是不小的打擊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊林泓育。本報資料照片
樂天桃猿隊林泓育。本報資料照片

樂天桃猿隊震撼撤換冠軍教頭古久保健二，選手一一發聲，身為隊內精神領袖的林泓育，也在今天晚間發文，述說這次離別對選手來說是不小的打擊，令他們感到無所適從。

古久保健二率領球隊克服逆勢拿下球團史首座總冠軍，卻未獲得相對應的尊重，奪冠13天後下台，古久保昨天賽後向選手、教練表達自己即將離開，而球團在賽後兩小時透過一紙109字的簡短聲明宣布他的下台。

林泓育在Threads上的第一則發文，就是充滿對「阿公」不捨之情的感性告白，他在今天晚間貼出古久保的影片，寫著：「像我的父親一樣，撐起整個家，讓我們這些野孩子，在這大家庭，接受我們的挫敗，支撐起我們的成功。」

他表示，「一起走過1410日子裡，我們學習到忍耐、挑戰、一起向前的步伐，一步又一步走到了最頂峰 ，一起分享所有的酸甜苦辣。或許，天下無不散筵席，但這樣的離別，對我們而言是不小的打擊，無所適從的我們，要再重新建立這樣革命情感，確實是難上加難。」文末加上「ㄧ日為師，終身為父」。

延伸閱讀

中職／桃猿「烤肉」烤出總冠軍後 漫談徐若熙、林安可旅外路

中職／兄弟10大數據全面皆輸 僅掙扎5場輸掉總冠軍不冤

中職／生涯印象最深一冠 林泓育嗨喊：一起去烤肉！

中職／3E還是贏！林泓育延長賽一轟 桃猿奪隊史第8冠、樂天首冠

相關新聞

中職／古久保健二返悍將難度高 球團：外籍教練近期確定後公布

古久保健二在樂天桃猿隊奪冠13天後下台，下一步動向備受關注，富邦悍將隊為古久保在台灣執教生涯的起點，但要返悍將難度頗高。...

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

樂天桃猿隊在球團史第6年拿下首座總冠軍，昨天揮別冠軍教頭古久保健二，衝擊消息至今18小時，神奇的是，官方社群網路沒有貼出...

中職／桃猿光速切割過來人 許銘傑不捨古久保健二

樂天桃猿隊光速切割冠軍教頭古久保健二，圈內選手、教練陷入衝擊，過去共事過、去年也遭猿隊約滿不續的許銘傑，稍早也透過社群表...

經典賽／球迷搶票注意！中華隊出賽座位加賣 開放進攻站立應援

2026年第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於明年3月正式開打，主辦單位今（7）日宣布最新票務調整與應援席資訊，除了日本隊外，中華隊與韓國隊也將首次設立

日職／林家正獲橫濱邀約參加二軍秋訓 監督：想親眼看看他表現

日職橫濱DeNA球團昨宣布，邀請12強中華隊冠軍鐵補林家正以測試生身份，參加在橫濱二軍基地所舉行的秋季訓練，預定於11日至14日進行測試。 林家正月初同樣以「測試生」身份參與北海道日本火腿鬥士的

中職／桃猿衝擊換帥精神領袖發聲 林泓育：這樣的離別是不小的打擊

樂天桃猿隊震撼撤換冠軍教頭古久保健二，選手一一發聲，身為隊內精神領袖的林泓育，也在今天晚間發文，述說這次離別對選手來說是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。