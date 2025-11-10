中職／桃猿衝擊換帥精神領袖發聲 林泓育：這樣的離別是不小的打擊
樂天桃猿隊震撼撤換冠軍教頭古久保健二，選手一一發聲，身為隊內精神領袖的林泓育，也在今天晚間發文，述說這次離別對選手來說是不小的打擊，令他們感到無所適從。
古久保健二率領球隊克服逆勢拿下球團史首座總冠軍，卻未獲得相對應的尊重，奪冠13天後下台，古久保昨天賽後向選手、教練表達自己即將離開，而球團在賽後兩小時透過一紙109字的簡短聲明宣布他的下台。
林泓育在Threads上的第一則發文，就是充滿對「阿公」不捨之情的感性告白，他在今天晚間貼出古久保的影片，寫著：「像我的父親一樣，撐起整個家，讓我們這些野孩子，在這大家庭，接受我們的挫敗，支撐起我們的成功。」
他表示，「一起走過1410日子裡，我們學習到忍耐、挑戰、一起向前的步伐，一步又一步走到了最頂峰 ，一起分享所有的酸甜苦辣。或許，天下無不散筵席，但這樣的離別，對我們而言是不小的打擊，無所適從的我們，要再重新建立這樣革命情感，確實是難上加難。」文末加上「ㄧ日為師，終身為父」。
