快訊

獨／公股金控從旗下投信先整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

重光盃少棒／颱風來襲賽史首度複賽告吹 花蓮光復國小災後更堅強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
重光盃全國少棒錦標賽安排搭乘貓纜與參觀台北市立動物園行程採自由參加，仍有9隊參與。圖／陳重光文教基金會提供
重光盃全國少棒錦標賽安排搭乘貓纜與參觀台北市立動物園行程採自由參加，仍有9隊參與。圖／陳重光文教基金會提供

重光盃全國少棒錦標賽今天進入預賽最終日，大會因應鳳凰颱風來襲，決定在今天結束賽程，是賽史第一次未能進行複賽，而來自災區的花蓮縣光復國小因應撤鄉，賽後還得匆匆離開。

今天上午賽事雖仍順利進行，大會考量選手安危以及外縣市球隊交通，提前取消複決賽賽程，至於原本計畫到大魯閣棒壘球打擊場決定名次的「雨天備案」，也因鳳凰颱風急速撲台而告吹，只能待明年再分高下。

光復國小堪稱職棒搖籃，包括前中信兄弟隊周思齊、樂天桃猿隊馬傑森，以及高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟四兄弟等都是校友，但學校在9月馬太鞍溪堰塞湖溢流事件遭受嚴重衝擊，部分器材毀損，大多數球員也成災民，無家可歸，只能暫住避難所。

光復國小今天對決強敵雲林縣文昌國小，首局就被灌進8分，終場1：19落敗，3連敗結束賽程，總教練王國華表示：「我們的球場被沖毀，沒辦法練球，而且遭遇嚴重災情，大家心情都很複雜，這趟可以說是療傷之旅，但現在又要回去了。」

王國華透露，光復鄉因首當其衝，幾乎每位學生的家庭都受到影響，還有小朋友差點被水沖走，「但我覺得經歷過這些，大家更堅強了，以前出來比賽都會緊張，但有什麼比洪水更可怕的呢？」

不僅學生受影響，王國華的鄰居正是曾登上新聞的災民，當時他奮勇捨己救人，至今回想起仍眼眶泛淚，不過他不改黑色幽默，苦笑說：「我家才剛裝潢就被淹了，而且這次有人嫌我沒穿球衣，我也沒辦法，球衣、球鞋都被沖走了。」

雖然賽事抱憾，同日賽後的賽外活動搭乘貓纜與參觀台北市立動物園行程採自由參加，仍有9隊參與。台中市忠孝國小何至宸繼幼稚園後再訪，他笑說今天最高興就是看到河馬，「因為我姓何，還屬馬，以前的外號就是河馬，希望下次來可以搭水晶車廂，比較刺激。」他的隊友許樂宸則是喜歡兩棲類，更愛帶有神秘色彩的蛇，「剛剛有看到緬甸蟒，很大條，感覺那個皮摸起來很舒服。」緬甸蟒又稱蟒蛇，是世界上最巨型的蛇類之一，一般長度約5公尺，最長個體可達7公尺，重達120公斤。

花蓮光復國小選手黃元昊。圖／陳重光文教基金會提供
花蓮光復國小選手黃元昊。圖／陳重光文教基金會提供
花蓮光復國小完成今年重光盃賽事。圖／陳重光文教基金會提供
花蓮光復國小完成今年重光盃賽事。圖／陳重光文教基金會提供
花蓮光復國小完成今年重光盃賽事，匆匆收拾裝備回鄉做防颱準備。圖／陳重光文教基金會提供
花蓮光復國小完成今年重光盃賽事，匆匆收拾裝備回鄉做防颱準備。圖／陳重光文教基金會提供

棒球 光復鄉

延伸閱讀

鳳凰颱風接近中...豪雨狂炸北東「宜蘭驚現超大豪雨」 周三登陸中南部

鳳凰颱風來襲 桃園明停班停課

颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

鳳凰颱風來勢洶洶 台南市政府宣布11日正常上班上課

相關新聞

中職／古久保健二返悍將難度高 球團：外籍教練近期確定後公布

古久保健二在樂天桃猿隊奪冠13天後下台，下一步動向備受關注，富邦悍將隊為古久保在台灣執教生涯的起點，但要返悍將難度頗高。...

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

樂天桃猿隊在球團史第6年拿下首座總冠軍，昨天揮別冠軍教頭古久保健二，衝擊消息至今18小時，神奇的是，官方社群網路沒有貼出...

中職／桃猿光速切割過來人 許銘傑不捨古久保健二

樂天桃猿隊光速切割冠軍教頭古久保健二，圈內選手、教練陷入衝擊，過去共事過、去年也遭猿隊約滿不續的許銘傑，稍早也透過社群表...

經典賽／球迷搶票注意！中華隊出賽座位加賣 開放進攻站立應援

2026年第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於明年3月正式開打，主辦單位今（7）日宣布最新票務調整與應援席資訊，除了日本隊外，中華隊與韓國隊也將首次設立

日職／林家正獲橫濱邀約參加二軍秋訓 監督：想親眼看看他表現

日職橫濱DeNA球團昨宣布，邀請12強中華隊冠軍鐵補林家正以測試生身份，參加在橫濱二軍基地所舉行的秋季訓練，預定於11日至14日進行測試。 林家正月初同樣以「測試生」身份參與北海道日本火腿鬥士的

中職／桃猿衝擊換帥精神領袖發聲 林泓育：這樣的離別是不小的打擊

樂天桃猿隊震撼撤換冠軍教頭古久保健二，選手一一發聲，身為隊內精神領袖的林泓育，也在今天晚間發文，述說這次離別對選手來說是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。