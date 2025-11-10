重光盃少棒／颱風來襲賽史首度複賽告吹 花蓮光復國小災後更堅強

重光盃全國少棒錦標賽今天進入預賽最終日，大會因應鳳凰颱風來襲，決定在今天結束賽程，是賽史第一次未能進行複賽，而來自災區的花蓮縣光復國小因應撤鄉，賽後還得匆匆離開。

今天上午賽事雖仍順利進行，大會考量選手安危以及外縣市球隊交通，提前取消複決賽賽程，至於原本計畫到大魯閣棒壘球打擊場決定名次的「雨天備案」，也因鳳凰颱風急速撲台而告吹，只能待明年再分高下。

光復國小堪稱職棒搖籃，包括前中信兄弟隊周思齊、樂天桃猿隊馬傑森，以及高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟四兄弟等都是校友，但學校在9月馬太鞍溪堰塞湖溢流事件遭受嚴重衝擊，部分器材毀損，大多數球員也成災民，無家可歸，只能暫住避難所。

光復國小今天對決強敵雲林縣文昌國小，首局就被灌進8分，終場1：19落敗，3連敗結束賽程，總教練王國華表示：「我們的球場被沖毀，沒辦法練球，而且遭遇嚴重災情，大家心情都很複雜，這趟可以說是療傷之旅，但現在又要回去了。」

王國華透露，光復鄉因首當其衝，幾乎每位學生的家庭都受到影響，還有小朋友差點被水沖走，「但我覺得經歷過這些，大家更堅強了，以前出來比賽都會緊張，但有什麼比洪水更可怕的呢？」

不僅學生受影響，王國華的鄰居正是曾登上新聞的災民，當時他奮勇捨己救人，至今回想起仍眼眶泛淚，不過他不改黑色幽默，苦笑說：「我家才剛裝潢就被淹了，而且這次有人嫌我沒穿球衣，我也沒辦法，球衣、球鞋都被沖走了。」

雖然賽事抱憾，同日賽後的賽外活動搭乘貓纜與參觀台北市立動物園行程採自由參加，仍有9隊參與。台中市忠孝國小何至宸繼幼稚園後再訪，他笑說今天最高興就是看到河馬，「因為我姓何，還屬馬，以前的外號就是河馬，希望下次來可以搭水晶車廂，比較刺激。」他的隊友許樂宸則是喜歡兩棲類，更愛帶有神秘色彩的蛇，「剛剛有看到緬甸蟒，很大條，感覺那個皮摸起來很舒服。」緬甸蟒又稱蟒蛇，是世界上最巨型的蛇類之一，一般長度約5公尺，最長個體可達7公尺，重達120公斤。 花蓮光復國小選手黃元昊。圖／陳重光文教基金會提供 花蓮光復國小完成今年重光盃賽事。圖／陳重光文教基金會提供 花蓮光復國小完成今年重光盃賽事，匆匆收拾裝備回鄉做防颱準備。圖／陳重光文教基金會提供