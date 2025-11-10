快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／木内九二生加入執法團隊 注意到中職有多位日籍教練及選手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日籍資深裁判木内九二生自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。圖／中華職棒提供
日籍資深裁判木内九二生自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。圖／中華職棒提供

為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒預計明年起邀請日籍資深裁判加入聯盟執法團隊，聯盟今天正式宣布人選，與日籍資深裁判木内九二生完成簽約，木內裁判將自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

木内九二生於2002年4月16日在中日龍對阪神虎的比賽中首次執法，擔任一壘審，自此展開職棒裁判生涯，執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽及日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共事，成為他與中職建立交流的起點。

此後，木内多次與中職裁判互動交流。在2017與2023年NPB日本職棒裁判學校中擔任專業講師時，與前往受訓的中職裁判結下情誼；今年2月，他在沖繩裁判交流活動中擔任專業講師，進一步促進雙方交流。

木内表示，這數年間，有許多日本前輩來台指導和交流，他很羨慕日職前輩們能來台灣發展，今年在沖繩與中職裁判交流後，更加堅定來台執法的決心，期盼在台灣開啟全新挑戰。

對於能加入中職裁判行列，木内裁判表示深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他知道中職的每位裁判都懷抱高度熱情投入工作，因此非常期待能與他們並肩執法。木內也指出，中職六支球團中有不少教練與球員來自日本，希望自己藉由裁判的身分，與他們一同在台灣努力奮戰。

談及裁判培育現況，木内感慨表示，近年無論在台灣或日本，投身裁判工作的新人愈來愈少，他希望憑藉自身經驗，協助培育新一代裁判，透過經驗分享來強化年輕裁判的心理素質與專業信念。他也提到，這次來到台灣，不僅是一項全新挑戰，也希望能與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判。

日籍資深裁判木内九二生自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。圖／中華職棒提供
日籍資深裁判木内九二生自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。圖／中華職棒提供

中職 日本職棒 阪神虎

延伸閱讀

中職／網傳接任桃猿教頭 平石洋介嚇一跳：沒有收到聯絡

中職／桃猿光速切割過來人 許銘傑不捨古久保健二

中職／古久保健二返悍將難度高 球團：外籍教練近期確定後公布

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

相關新聞

中職／古久保健二返悍將難度高 球團：外籍教練近期確定後公布

古久保健二在樂天桃猿隊奪冠13天後下台，下一步動向備受關注，富邦悍將隊為古久保在台灣執教生涯的起點，但要返悍將難度頗高。...

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

樂天桃猿隊在球團史第6年拿下首座總冠軍，昨天揮別冠軍教頭古久保健二，衝擊消息至今18小時，神奇的是，官方社群網路沒有貼出...

中職／桃猿光速切割過來人 許銘傑不捨古久保健二

樂天桃猿隊光速切割冠軍教頭古久保健二，圈內選手、教練陷入衝擊，過去共事過、去年也遭猿隊約滿不續的許銘傑，稍早也透過社群表...

經典賽／球迷搶票注意！中華隊出賽座位加賣 開放進攻站立應援

2026年第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於明年3月正式開打，主辦單位今（7）日宣布最新票務調整與應援席資訊，除了日本隊外，中華隊與韓國隊也將首次設立

日職／林家正獲橫濱邀約參加二軍秋訓 監督：想親眼看看他表現

日職橫濱DeNA球團昨宣布，邀請12強中華隊冠軍鐵補林家正以測試生身份，參加在橫濱二軍基地所舉行的秋季訓練，預定於11日至14日進行測試。 林家正月初同樣以「測試生」身份參與北海道日本火腿鬥士的

中職／木内九二生加入執法團隊 注意到中職有多位日籍教練及選手

為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒預計明年起邀請日籍資深裁判加入聯盟執法團隊，聯盟今天正式宣布人選，與日籍資深裁判木内...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。