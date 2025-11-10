中職／木内九二生加入執法團隊 注意到中職有多位日籍教練及選手

為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒預計明年起邀請日籍資深裁判加入聯盟執法團隊，聯盟今天正式宣布人選，與日籍資深裁判木内九二生完成簽約，木內裁判將自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

木内九二生於2002年4月16日在中日龍對阪神虎的比賽中首次執法，擔任一壘審，自此展開職棒裁判生涯，執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽及日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共事，成為他與中職建立交流的起點。

此後，木内多次與中職裁判互動交流。在2017與2023年NPB日本職棒裁判學校中擔任專業講師時，與前往受訓的中職裁判結下情誼；今年2月，他在沖繩裁判交流活動中擔任專業講師，進一步促進雙方交流。

木内表示，這數年間，有許多日本前輩來台指導和交流，他很羨慕日職前輩們能來台灣發展，今年在沖繩與中職裁判交流後，更加堅定來台執法的決心，期盼在台灣開啟全新挑戰。

對於能加入中職裁判行列，木内裁判表示深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他知道中職的每位裁判都懷抱高度熱情投入工作，因此非常期待能與他們並肩執法。木內也指出，中職六支球團中有不少教練與球員來自日本，希望自己藉由裁判的身分，與他們一同在台灣努力奮戰。

談及裁判培育現況，木内感慨表示，近年無論在台灣或日本，投身裁判工作的新人愈來愈少，他希望憑藉自身經驗，協助培育新一代裁判，透過經驗分享來強化年輕裁判的心理素質與專業信念。他也提到，這次來到台灣，不僅是一項全新挑戰，也希望能與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判。 日籍資深裁判木内九二生自明年球季起加入一軍裁判陣容，秘書長楊清瓏也轉達聯盟會長蔡其昌的期待，希望藉此提升台日裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。圖／中華職棒提供