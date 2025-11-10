快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

中職／網傳接任桃猿教頭 平石洋介嚇一跳：沒有收到聯絡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
平石洋介曾擔任樂天金鷲隊總教練。圖截自平石洋介X
平石洋介曾擔任樂天金鷲隊總教練。圖截自平石洋介X

樂天桃猿隊揮別冠軍教頭古久保健二，傳出可能接任人選為平石洋介，而他透過社群網站否認消息，表示：「完全沒有收到樂天桃猿方面的任何聯絡。」

猿隊在奪冠後選擇撤換教頭，動搖軍心，也讓下一任教頭人選更受矚目，包括平石洋介、大塚明都躍上媒體版面，前者在樂天金鷲隊擔任過包括一軍監督在內的多個職務，也在軟銀、西武執教過，後者上個月剛自羅德一軍打擊教練職位上自請離隊。

平石透過社群網站貼出台灣媒體報導，他寫道：「昨天有台灣的朋友告訴我，新聞上有我的消息，今天也收到很多在日本的朋友傳來訊息，雖然能在這樣的報導中被提到，真的很感謝肯定，但我完全沒有收到樂天桃猿方面的任何聯絡。」

他表示，自己看到後也嚇了一跳，但否認與樂天桃猿隊有接觸，「希望大家知悉。」

樂天桃猿 古久保健二 西武

