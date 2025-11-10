中職／桃猿光速切割過來人 許銘傑不捨古久保健二
樂天桃猿隊光速切割冠軍教頭古久保健二，圈內選手、教練陷入衝擊，過去共事過、去年也遭猿隊約滿不續的許銘傑，稍早也透過社群表達對他的感謝，坦言自己經歷過，對他更感到不捨。
許銘傑同時以中文、日文留言，他提到：「古久保監督！您辛苦了。我在樂天的四年，受你的照顧和指導，非常的感謝。也讓我學習到許多的關於職棒一些知識。昨天聽到這個消息非常的錯愕。」
他也寫道：「去年我自己也經歷了這些事情，所以對你我只有感到不捨，你希望要保持身體健康，希望有一天還能跟你共事。」
許銘傑選手時期效力過Lamigo桃猿隊，球隊轉賣樂天後，他也曾在2021年到24年間擔任投手教練，猿隊去年賽季最後一戰為10月14日的季後挑戰賽第3戰，猿隊於7天後宣布許銘傑約滿不續，而他隔年轉戰富邦悍將隊擔任投手教練。
