中職／古久保健二返悍將難度高 球團：外籍教練近期確定後公布

古久保健二在樂天桃猿隊奪冠13天後下台，下一步動向備受關注，富邦悍將隊為古久保在台灣執教生涯的起點，但要返悍將難度頗高。悍將球團表示，目前外籍教練聘任作業已緊鑼密鼓進行中，近期確定後即對外公布。

古久保成為冠軍教頭，外界原先預期這一冠到手，他的位置穩穩的，卻在昨天賽後兩小時突發重磅消息，宣布古久保下台。被問到古久保會續留猿隊或直接離開，領隊牧野幸輝表示，這部分無法回應。

古久保健二無預警遭到樂天桃猿隊撤換，引發許多討論。記者陳正興／攝影

古久保2019到21年以投捕教練身分效力悍將，與選手感情融洽，執教功力也備受肯定。面對詢問是否延攬古久保，悍將球團對此表示，「古久保教練是相當優秀的教練，不過悍將球團不便針對單一人選評論，感謝大家關心。」

據悉，悍將教練團有幅度不小的異動，對於外籍教練、捕手部門的教練都有需求，但人選已大致底定，將有經驗豐富的教練加入，球團也證實近期確定後就會公布。古久保一夕成為「自由教練」，但悍將已難變動外籍教練配置。