日職／林家正獲橫濱邀約參加二軍秋訓 監督：想親眼看看他表現

日職橫濱DeNA球團昨宣布，邀請12強中華隊冠軍鐵補林家正以測試生身份，參加在橫濱二軍基地所舉行的秋季訓練，預定於11日至14日進行測試。

林家正月初同樣以「測試生」身份參與北海道日本火腿鬥士的秋訓，當時他在一次練習中，身著運動家時期的綠色護具，向田宮裕涼、進藤勇也兩位捕手展示「坐著傳球」的技巧。現如今再度獲得日職球隊網羅機會，DeNA監督相川亮二在受訪表示：「目前只聽說他是強打捕手，但還沒親眼見過，非常想看看他的實際表現。」

現年28歲的林家正，自高中畢業後赴美，先後效力過響尾蛇、藍鳥與運動家等美國職棒小聯盟體系，今年則在美國獨立聯盟薩瑟馬里蘭藍蟹（Southern Maryland Blue Crabs）出賽。

去年的世界12強棒球賽，當時林家正作為中華隊的主戰捕手，在冠軍戰第5局對日本王牌投手戶鄉翔征敲出一記打破僵局的陽春砲，幫助中華隊先馳得點，隨後中華隊靠著隊長陳傑憲的三分砲再補上一刀，幫助球隊最終以4：0擊敗強敵日本，拿下該屆賽會冠軍。

日媒《體育日本》撰文分析，本季橫濱DeNA隊內有山本祐大、戶柱恭孝、松尾汐恩三位主力捕手，林家正要取得一軍主力捕手位置的難度相當高，不過如果林家正在測試中表現優異，仍有機會獲得合約。