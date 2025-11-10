中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古久保健二的「樂天桃猿隊總教練」頭銜，在奪冠13天後成為過去式。本報資料照片
樂天桃猿隊在球團史第6年拿下首座總冠軍，昨天揮別冠軍教頭古久保健二，衝擊消息至今18小時，神奇的是，官方社群網路沒有貼出任何異動消息，更沒有向古久保道別的Thank You文。

古久保2019年以富邦悍將隊投捕教練身分展開中職執教生涯，2022年起轉戰猿隊，從一開始的首席教練，進一步在去年升格總教練，連兩年帶隊打進季後賽，今年更締造連兩輪下剋上的奇蹟冠軍之路。在奪冠之夜，古久保感性感謝每位幫助過球隊的人，以及選手的全力付出，他坦言今年面對許多逆境，「就像從球季一開打時的4連敗，努力帶到5成勝率，再到全年第三打入季後賽，真的要多虧選手的努力，才能打下這座總冠軍。」奪冠這一刻，讓他直呼像夢一樣美好。

古久保成為球團史首位冠軍教頭，卻遭無情撤換，帶著1座總冠軍、2度季後賽，以及例行賽125勝115敗2和、帶隊勝率5成21下台，球團在昨晚7點20分正式透過109字聲明公布消息，至今18小時過去，官方社群還不見任何公告。

同在今年下台的富邦悍將隊總教練陳金鋒，球團於6日下午2點發出新聞稿，官方社群於2點12分公告。

樂天桃猿 富邦悍將 古久保健二

