經典賽／球迷搶票注意！中華隊出賽座位加賣 開放進攻站立應援
2026年第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於明年3月正式開打，主辦單位今（7）日宣布最新票務調整與應援席資訊，除了日本隊外，中華隊與韓國隊也將首次設立「官方應援區」（Official Cheering Section），球迷可於球隊進攻時起立加油，營造更熱血的現場氛圍。
根據主辦方與MLB官網公布的最新內容，東京巨蛋（Tokyo Dome）將舉辦部分預賽與複賽賽程，此次票務更新除新增應援區外，也擴大開放觀眾席位。
除了日本隊的4場賽事外，其餘6場比賽將加開外野指定席與內野第2層看台座位，以回應球迷高漲的購票需求，預定於11月10日啟動日職會員抽選、12月起分階段開放Lawson Ticket會員購票，明年1月15日全面開賣。
在應援席配置方面，日本隊出賽時，官方應援團將設於右外野看台；3月6日中華隊對日本之戰，中華隊應援團則安排於左外野部分區域應援。而在非日本出賽的賽事中，若由中華隊或韓國隊主場應援，場內對應球隊休息區側的「指定席A」與「指定席B」部分座位將被規劃為應援席，球迷可於進攻時起立助威，官方應援團也將設置於內野一、三壘區域，打造更完整的加油區體驗。
此外，主辦單位也宣布將同步開放日本隊未出場的6場賽事外野「外野指定席」與2樓「指定席C」、「Sky Terrace」區域票券的預抽選販售，預計於10日啟動登記。
|比賽日期
|中午場（12:00）
|晚間場（19:00）
|3月5日
|澳洲－中華隊
|韓國－捷克
|3月6日
|捷克－澳洲
|中華隊－日本
|3月7日
|捷克－中華隊
|日本－韓國
|3月8日
|韓國－中華隊
|日本－澳洲
中華隊方面，年初成功挺進會內賽，並由曾豪駒續任總教練，教練團延續奪得12強冠軍的原班人馬，已提交80人大名單，預計12月公布正式集訓名單。春節後，球隊將於2月底與日職球團進行熱身交流賽，為3月開打的經典賽備戰。
根據賽程，中華隊被分在C組，將於3月5日對澳洲、6日對日本、7日對捷克、8日迎戰韓國，4天連戰無休兵。官方應援區的設置與座位增開，勢必讓球迷能更近距離為中華隊吶喊，全力拚戰晉級下一階段。
|比賽時間（台灣時間）
|一壘側
|三壘側
|中華隊應援區域
|3月5日（11:00）
|澳洲隊
|中華隊
|三壘側指定席A部分區域、指定席B
|3月6日（18:00）
|日本隊
|中華隊
|左外野部分區域
|3月7日（11:00）
|捷克隊
|中華隊
|三壘側指定席A部分區域、指定席B
|3月8日（11:00）
|中華隊
|韓國隊
|一壘側指定席A部分區域、指定席B
