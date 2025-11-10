採訪前線／粗暴換帥竟與媒體上演諜報戰 樂天奪冠還是鬧劇不斷

樂天桃猿隊粗暴撤換冠軍教頭古久保健二，再一次讓各界看到這支球團對台灣職業運動的踐踏，奪冠13天後的異動毫無尊重可言，選在現場媒體幾乎人去樓空後的時間發出新聞稿，更令人質疑是不是在怕什麼。

猿隊在亞職交流賽連克日本職棒樂天金鷲、南韓職棒KT巫師隊，年輕選手打得精彩，但一切都已經不重要了，樂天球團再次憑球場之外的實力燒上新聞版面。

猿隊昨天透過媒體群組發出換帥新聞稿的時間點為晚上7點20分，距離下午5點20分比賽落幕正好過去兩小時，現場媒體已離開球場，才在路上看到訊息，部分還來得及回頭的媒體果斷選擇折返，才有後續領隊牧野幸輝出面受訪。

唯一能合理化球團選在賽後兩小時發新聞稿的考量，只有這是出自古久保健二本人的意願，但顯然並非如此。確定換帥的消息，在昨天選手知情後開始流傳，猿隊要當扣下扳機的一方，勢必要搶在媒體曝光之前發出新聞稿，但時間點卻令人質疑。

樂天桃猿隊雖然逆勢奪下年度總冠軍，但一整個賽季可說是風波不斷。圖中央社提供

牧野幸輝一再強調換帥是「雙方合意」的決定，那為何不能大大方方公布，讓古久保健二風光下台，好好道出四年來在猿隊陣營的點滴，甚至在賽後第一時間公布這是他帶隊的最後一戰，都會是更好的一步棋，球團卻選擇與媒體玩起諜報戰。

昨天賽後記者會結束後在走廊間的聯訪，成為古久保最後一次以猿隊教頭身分受訪，被問到表現優異的張趙紘、何品室融，流露滿滿關西人的幽默，稱讚之餘還吐嘲他們一個像李大浩、一個像柳田悠岐，「只有打擊準備動作像。」訪問結束後，同業聊起：「阿公怎麼整個放開了的感覺」、「是不是因為要放假了」，以為是即將放假的鬆弛感，古久保隨後就向全隊表達了自己即將離開。

猿隊揮別冠軍教頭，新聞稿一共只用了109字的篇幅，牧野幸輝訪問中重複跳針最多的詞彙「雙方合意」和「不便透露」，只說明連領隊自己也無法說明為何換帥，究竟這支球隊的對外發言和決策體系之間存在什麼問題，沒有人知道。

針對樂天桃猿突發換帥事件，領隊牧野幸輝的聲明卻是難解眾人疑問。記者陳正興／攝影