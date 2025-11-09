少棒／金門中正國小奪重光盃首勝 陳俊宇二刀流完投勝

第17屆重光盃全國少棒錦標賽今天繼續台北市青年公園謝國城紀念棒球場持續進行，首度參賽的金門縣中正國小，先發投手陳俊宇無四死球完投勝，以11：3擊敗台北市社子國小，拿下隊史首勝。

中正昨天開幕戰以1：9不敵新竹縣中山國小，今天對社子之戰獲得6次保送，還挨了5記觸身球，靠著短打、盜壘取得3：0領先，社子4局下攻下3分追平比數；中正第5、6局狂攻8分拉開比數，陳俊宇獨撐全場，中外野手陳禹辰美技撲接結束比賽。

中正總教練鄭宇神說：「其實大會邀請過我們很多次，但我認為我們的實力還沒辦法跟這些頂級球隊抗衡；今年這批孩子還不錯，就想帶大家來挑戰，今天贏球不只球員高興，我也很開心。」

中正教練、球員起了大早，提前到場觀摩台中市大仁國小、中山之戰，鄭宇神當起「球評」在旁解析，把握難得機會在台灣上一堂棒球課。

金門目前只有兩支少棒隊，除了中正國小，還有前中職投手翁豐堉的母校金寧國小，大多時間只能「島內互打」，因此格外珍惜到台灣比賽的時光。「

賽前我就跟小朋友說，重光盃強度很高，我們是來學習的，多看看人家的優點，學學別人有的東西。」鄭宇神認為，既然球員有潛力，更應該欣賞強隊的實力，「例如我們昨天被打全壘打，對他們來說就是很好的教育，讓他們知道跟你同齡的小朋友可以這麼厲害。」

陳俊宇展現六年級學長風範，今天投6局被敲7安打失 3 分，送出5次三振，他說：「狀況只是比平常好一點。」

陳俊宇從小一就開始接觸棒球，當時在學校看到同學傳接球覺得有趣，正好母親詢問是否要加入社團，一腳踏進棒界，最欣賞今年退休的味全龍隊「大師兄」林智勝，「我以前打擊很差，一直看他的影片學習，現在進步不少，希望把前輩當作目標。」