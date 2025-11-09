中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

樂天桃猿隊在憂患滿滿的一年逆勢奪冠，卻傳出重磅消息，總教練古久保健二合約到期後直接下台，並未因為冠軍到手而獲得續留，領隊牧野幸輝強調，這是雙方合意的結果，至於新任教頭人選，他表示期待近期就可以公布。

猿隊今天在交流賽落幕後公布撤換總教練，令各界意外，牧野幸輝也說，知道大家在意的應該是「為什麼這麼急？」連球員也是今天才知道這件事，他說：「今天剛好是交流賽最後一場，希望可以讓選手、教練打個招呼，所以是這樣的時間點。」

他表示，不方便透露教頭異動醞釀多久，只能說這是雙方合約關係的結束，「基於合約立場，雙方合意的結果。」至於這座冠軍是否曾對是否異動帶來影響？他回應：「並不是說和總冠軍絕對毫無關係。」但他仍再次重申「這個決定，是基於雙方都同意的結果。」對於古久保接下來將直接離隊或有其他安排，他回應：「這部分不回應。」

牧野也提到，在自己眼中，古久保很替選手著想，是對棒球也很有熱情、很有幹勁的一位總教練，也是令人尊敬的長者。

外界關注新任教頭人選，他表示，「期待近期可以公布，在那之前，請大家再稍等一下。」被追問是本土或外籍教頭，他表示，不會把國籍列為考量。