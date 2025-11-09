快訊

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
原任樂天桃猿總教練古久保健二，今年贏得年度教練。截圖自畫面
原任樂天桃猿總教練古久保健二，今年贏得年度教練。截圖自畫面

樂天桃猿隊在憂患滿滿的一年逆勢奪冠，卻傳出重磅消息，總教練古久保健二合約到期後直接下台，並未因為冠軍到手而獲得續留，領隊牧野幸輝強調，這是雙方合意的結果，至於新任教頭人選，他表示期待近期就可以公布。

猿隊今天在交流賽落幕後公布撤換總教練，令各界意外，牧野幸輝也說，知道大家在意的應該是「為什麼這麼急？」連球員也是今天才知道這件事，他說：「今天剛好是交流賽最後一場，希望可以讓選手、教練打個招呼，所以是這樣的時間點。」

他表示，不方便透露教頭異動醞釀多久，只能說這是雙方合約關係的結束，「基於合約立場，雙方合意的結果。」至於這座冠軍是否曾對是否異動帶來影響？他回應：「並不是說和總冠軍絕對毫無關係。」但他仍再次重申「這個決定，是基於雙方都同意的結果。」對於古久保接下來將直接離隊或有其他安排，他回應：「這部分不回應。」

牧野也提到，在自己眼中，古久保很替選手著想，是對棒球也很有熱情、很有幹勁的一位總教練，也是令人尊敬的長者。

外界關注新任教頭人選，他表示，「期待近期可以公布，在那之前，請大家再稍等一下。」被追問是本土或外籍教頭，他表示，不會把國籍列為考量。

樂天桃猿 古久保健二 棒球

延伸閱讀

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

亞職交流賽／巫師教頭注意猿打者 古久保笑稱半成品李大浩、柳田悠岐

亞職交流賽／阿公暌違23年站一壘指導 桃猿「壘指海」出自林立

中職／胡金龍帶著生涯打擊王退休 林益全本季未出賽仍居史上第6

相關新聞

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

樂天桃猿隊今天結束亞洲職棒交流賽，賽後發布重大異動，總教練古久保健二總教練於今天正式卸下一軍總教練一職。

中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

樂天桃猿隊在憂患滿滿的一年逆勢奪冠，卻傳出重磅消息，總教練古久保健二合約到期後直接下台，並未因為冠軍到手而獲得續留，領隊...

亞職交流賽／無敵桃猿 張趙紘、劉子杰兩分砲 連斬日職金鷲、韓職巫師

身為今年中華職棒冠軍隊的樂天桃猿隊，本周末在以年輕選手為主體的亞職交流賽也大捷，繼昨天以3：1擊敗日本職棒樂天金鷲隊，今...

亞職交流賽／巫師教頭注意猿打者 古久保笑稱半成品李大浩、柳田悠岐

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗南韓職棒KT巫師隊，除了劉子杰致勝兩分砲外，張趙紘兩分砲、何品室融3安打都有搶眼表現，獲得巫師...

亞職交流賽／阿公暌違23年站一壘指導 桃猿「壘指海」出自林立

亞洲職棒交流賽今天進入最後一天賽程，樂天桃猿隊迎戰南韓職棒KT巫師隊，猿隊教頭古久保健二一開賽就出招，推出「壘指海」，包...

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

樂天桃猿隊林立預計將在明年上架自由市場，外界關注球團是否提前綁人，他對此表示，一切交給經紀人，「目前能說的，就是還沒簽約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。