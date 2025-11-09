快訊

亞職交流賽／劉子杰用兩分砲自我介紹 「想擊出有破壞性的擊球」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
劉子杰敲出致勝兩分砲，獲選為單場MVP。記者葉信菉／攝影
劉子杰敲出致勝兩分砲，獲選為單場MVP。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗南韓職KT巫師隊，致勝英雄來自一位球迷陌生的名字，從自主培訓合約轉正的劉子杰，6局下用兩分砲向球迷自我介紹，總教練古久保健二也透露，他是有長打能力的選手，為了幫他找出出賽空間，也因此從內野移防外野。

劉子杰2023年透過測試會拿到選秀入場券，但最終未能上榜，直到年底才與猿隊簽下自主培訓合約，並於隔年進入60人註冊名單轉正，背號從三位數晉升雙位數，生涯還無一軍資歷。

雖是自主培訓進入球隊，但劉子杰在二軍獲得的機會不算少，去年在曾豪駒擔任二軍總教練期間，二軍出賽65場、222打席分別排在隊上第4、第6。

有機會參與這項與韓職、日職球隊交流的比賽，劉子杰透露自己的備戰心情並未多想，就是把練習的東西呈現在球場上。談到建功打席，他說自己當時球數領先，「設定就是把球點抓在前面一點，想辦法擊出有破壞性的擊球。」

古久保指出，子杰是很有長打能力的右打，一直在思考怎樣讓他增加出賽機會，因此今年守備位置從內野移到外野，「今天看到他有這麼好的表現，也是非常高興，很期待他未來表現。」

樂天桃猿 韓職 KT巫師

相關新聞

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

樂天桃猿隊今天結束亞洲職棒交流賽，賽後發布重大異動，總教練古久保健二總教練於今天正式卸下一軍總教練一職。

亞職交流賽／無敵桃猿 張趙紘、劉子杰兩分砲 連斬日職金鷲、韓職巫師

身為今年中華職棒冠軍隊的樂天桃猿隊，本周末在以年輕選手為主體的亞職交流賽也大捷，繼昨天以3：1擊敗日本職棒樂天金鷲隊，今...

亞職交流賽／巫師教頭注意猿打者 古久保笑稱半成品李大浩、柳田悠岐

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗南韓職棒KT巫師隊，除了劉子杰致勝兩分砲外，張趙紘兩分砲、何品室融3安打都有搶眼表現，獲得巫師...

亞職交流賽／阿公暌違23年站一壘指導 桃猿「壘指海」出自林立

亞洲職棒交流賽今天進入最後一天賽程，樂天桃猿隊迎戰南韓職棒KT巫師隊，猿隊教頭古久保健二一開賽就出招，推出「壘指海」，包...

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

樂天桃猿隊林立預計將在明年上架自由市場，外界關注球團是否提前綁人，他對此表示，一切交給經紀人，「目前能說的，就是還沒簽約...

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

樂天桃猿隊投手黃子鵬季後上架自由市場，總教練古久保健二透露，曾與子弟兵聊過，自己當然希望他能留下來，但也希望他為自己往後...

