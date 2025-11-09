亞職交流賽／劉子杰用兩分砲自我介紹 「想擊出有破壞性的擊球」

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗南韓職棒KT巫師隊，致勝英雄來自一位球迷陌生的名字，從自主培訓合約轉正的劉子杰，6局下用兩分砲向球迷自我介紹，總教練古久保健二也透露，他是有長打能力的選手，為了幫他找出出賽空間，也因此從內野移防外野。

劉子杰2023年透過測試會拿到選秀入場券，但最終未能上榜，直到年底才與猿隊簽下自主培訓合約，並於隔年進入60人註冊名單轉正，背號從三位數晉升雙位數，生涯還無一軍資歷。

雖是自主培訓進入球隊，但劉子杰在二軍獲得的機會不算少，去年在曾豪駒擔任二軍總教練期間，二軍出賽65場、222打席分別排在隊上第4、第6。

有機會參與這項與韓職、日職球隊交流的比賽，劉子杰透露自己的備戰心情並未多想，就是把練習的東西呈現在球場上。談到建功打席，他說自己當時球數領先，「設定就是把球點抓在前面一點，想辦法擊出有破壞性的擊球。」

古久保指出，子杰是很有長打能力的右打，一直在思考怎樣讓他增加出賽機會，因此今年守備位置從內野移到外野，「今天看到他有這麼好的表現，也是非常高興，很期待他未來表現。」