亞職交流賽／巫師教頭注意猿打者 古久保笑稱半成品李大浩、柳田悠岐

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗南韓職棒KT巫師隊，除了劉子杰致勝兩分砲外，張趙紘兩分砲、何品室融3安打都有搶眼表現，獲得巫師教頭李強喆點名；猿隊教頭古久保健二談張趙紘、何品室融，誇讚中帶點吐槽，說兩人目前只有打擊動作像李大浩、柳田悠岐。

巫師此役先取得2：0領先，但後續抵擋不住猿隊火力，猿隊打線先在4局下有所突破，李勛傑、邱鑫安打串連追回1分，第5局何品室融敲出個人單場第3支安打，張趙紘補上兩分砲首度逆轉戰局。猿隊3：2領先在6局上短暫失守，6局下靠自培轉正、生涯還無一軍資歷的劉子杰敲出超前兩分砲，成為此役的致勝轟。

猿隊投手此役10次四死球保送，給予巫師不少機會，李強喆也說：「很多可惜的地方，得點圈沒辦法掌握，有點逆轉敗的感覺。」談到印象深刻的桃猿選手，他坦言：「比起投手，對打者印象最深，包括第一棒的何品，還有今天對我們打全壘打的兩位，對他們的力量有點嚇到。」

張趙紘昨天面對樂天金鷲隊兩支長打貢獻3分打點，今天再有兩分砲，古久保健二也說那一轟有點逆風，又是反方向出去，「我也是有點嚇到。」但也隨即話鋒一轉提到，張趙紘還需加強擊球機率、擊球節奏。

張趙紘擁有結實身形，媒體提問未來是否會是像林泓育、陳俊秀類型的重砲手，古久保對此笑說：「體型像是小胖、俊秀，但如果有李大浩的柔軟度，應該可以成為更好的選手，他現在只有準備動作像李大浩而已，那樣的準備動作面對高中投手可以，但碰上職業還差很多。」

談到何品室融，古久保也給出相同模組的評語，「有很好的腳程、打擊能力也不錯，是三拍子的選手，有點像是年輕時期的柳田悠岐，也希望他能朝柳田的類型邁進，現在只有打擊準備動作像柳田。」古久保笑說，不知道何品有沒有刻意學，「但我當初一看到，就覺得怎麼那麼像柳田。」