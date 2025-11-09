亞職交流賽／阿公暌違23年站一壘指導 桃猿「壘指海」出自林立

亞洲職棒交流賽今天進入最後一天賽程，樂天桃猿隊迎戰南韓職棒KT巫師隊，猿隊教頭古久保健二一開賽就出招，推出「壘指海」，包括他自己都頂著下午兩點的艷陽踱步到一壘側，然而古久保賽後揭曉，這份壘指名單其實是林立排的。

猿隊昨天面對樂天金鷲隊，已見林立擔任一壘指導教練，為比賽帶來意外亮點；古久保賽前被問到今天是否還有奇招，並未先透露，原來這回的「哽」還包括他自己。

猿隊今天擔任後攻球隊，一局下攻守交換時，走向一壘的身影竟是古久保，讓球迷眼睛一亮，而他稱職迎接上壘選手，幫忙拿護具、擊掌、拍屁屁樣樣來。猿隊接下來局局換上新的一壘指，依序是二局林政華、三局梁家榮、四局宋嘉翔、五局林立。

「順序是阿立排的！」古久保表示，第一局時，因為阿立球衣好像還沒換好，「其實政華準備好了，但我想說還是我先上去好了，這是我暌違23年再次站一壘指導。」他直呼好玩，但也真的很熱。 樂天桃猿隊教頭古久保健二今天在一局下自己化身一壘指導教練。記者葉信菉／攝影