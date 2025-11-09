快訊

鳳凰進逼 北市這1區已發強風黃燈…強風特報至周四

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼「流向9縣市」 食藥署：估15萬顆受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

亞職交流賽／阿公暌違23年站一壘指導 桃猿「壘指海」出自林立

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊教頭古久保健二今天在一局下自己化身一壘指導教練。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊教頭古久保健二今天在一局下自己化身一壘指導教練。記者葉信菉／攝影

亞洲職棒交流賽今天進入最後一天賽程，樂天桃猿隊迎戰南韓職棒KT巫師隊，猿隊教頭古久保健二一開賽就出招，推出「壘指海」，包括他自己都頂著下午兩點的艷陽踱步到一壘側，然而古久保賽後揭曉，這份壘指名單其實是林立排的。

猿隊昨天面對樂天金鷲隊，已見林立擔任一壘指導教練，為比賽帶來意外亮點；古久保賽前被問到今天是否還有奇招，並未先透露，原來這回的「哽」還包括他自己。

猿隊今天擔任後攻球隊，一局下攻守交換時，走向一壘的身影竟是古久保，讓球迷眼睛一亮，而他稱職迎接上壘選手，幫忙拿護具、擊掌、拍屁屁樣樣來。猿隊接下來局局換上新的一壘指，依序是二局林政華、三局梁家榮、四局宋嘉翔、五局林立。

「順序是阿立排的！」古久保表示，第一局時，因為阿立球衣好像還沒換好，「其實政華準備好了，但我想說還是我先上去好了，這是我暌違23年再次站一壘指導。」他直呼好玩，但也真的很熱。

樂天桃猿隊教頭古久保健二今天在一局下自己化身一壘指導教練。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊教頭古久保健二今天在一局下自己化身一壘指導教練。記者葉信菉／攝影

林立 樂天金鷲 樂天桃猿

延伸閱讀

亞職交流賽／無敵桃猿 張趙紘、劉子杰兩分砲 連斬日職金鷲、韓職巫師

亞職交流賽／林立客串一壘指 古久保揭露背後抉擇

棒球／桃園職棒交流賽 桃猿主力林立、梁家榮將參賽

中職／賞桃猿體驗「零分感」 兄弟搶下1勝躲過被聽牌

相關新聞

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

樂天桃猿隊今天結束亞洲職棒交流賽，賽後發布重大異動，總教練古久保健二總教練於今天正式卸下一軍總教練一職。

亞職交流賽／無敵桃猿 張趙紘、劉子杰兩分砲 連斬日職金鷲、韓職巫師

身為今年中華職棒冠軍隊的樂天桃猿隊，本周末在以年輕選手為主體的亞職交流賽也大捷，繼昨天以3：1擊敗日本職棒樂天金鷲隊，今...

亞職交流賽／巫師教頭注意猿打者 古久保笑稱半成品李大浩、柳田悠岐

樂天桃猿隊今天以6：3擊敗南韓職棒KT巫師隊，除了劉子杰致勝兩分砲外，張趙紘兩分砲、何品室融3安打都有搶眼表現，獲得巫師...

亞職交流賽／阿公暌違23年站一壘指導 桃猿「壘指海」出自林立

亞洲職棒交流賽今天進入最後一天賽程，樂天桃猿隊迎戰南韓職棒KT巫師隊，猿隊教頭古久保健二一開賽就出招，推出「壘指海」，包...

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

樂天桃猿隊林立預計將在明年上架自由市場，外界關注球團是否提前綁人，他對此表示，一切交給經紀人，「目前能說的，就是還沒簽約...

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

樂天桃猿隊投手黃子鵬季後上架自由市場，總教練古久保健二透露，曾與子弟兵聊過，自己當然希望他能留下來，但也希望他為自己往後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。