亞職交流賽／無敵桃猿 張趙紘、劉子杰兩分砲 連斬日職金鷲、韓職巫師

身為今年中華職棒冠軍隊的樂天桃猿隊，本周末在以年輕選手為主體的亞職交流賽也大捷，繼昨天以3：1擊敗日本職棒樂天金鷲隊，今天在3：3平手之際，由劉子杰6局下代打敲出兩分砲，終場以6：3擊敗南韓職棒KT巫師隊，猿隊以兩戰全勝結束全部賽程。

猿隊是此役先失分的一方，曾家輝先發1局三上三下退場後，後續投手危機不斷，陳世展第2局因金珉錫保送、張埈元安打開啟危機，巫師靠高飛犧牲打攻下1分；第一指名「紙片左投」鍾亦恩把關的第4局，面對前4位打者都沒解決，被敲2安打、2保送擠回1分，巫師擴大為2：0領先，但後續止住失血避免落後擴大。

猿隊打線在4局下有所突破，李勛傑、邱鑫安打串連追回1分，第5局何品室融敲出個人單場第3支安打，張趙紘補上兩分砲首度逆轉戰局。

猿隊3：2領先剛在6局上失守，李柏毓因被敲1安打、1保送，捕手毛英傑傳二壘發生失誤，讓巫師跑回追平分，但猿隊6局下馬上要回優勢，自培轉正、生涯還無一軍資歷的劉子杰敲出超前兩分砲，成為此役的致勝轟。

猿隊第8局由林政華安打站上三壘，開啟另一波機會，邱勝宥打向右外野的飛球，KT巫師右外野手手套碰到後掉了出來，但裁判判決為第二動作掉球，出局數成立，猿隊雖仍靠高飛犧牲打添保險分，但離奇的判決讓球評、主播都啞口無言。 劉子杰敲出致勝兩分砲。圖／桃園市政府提供 樂天桃猿隊曾家輝先發投1局三上三下。記者葉信菉／攝影 何品室融單場3安打。記者葉信菉／攝影