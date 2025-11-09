中職／胡金龍帶著生涯打擊王退休 林益全本季未出賽仍居史上第6

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
胡金龍。統一獅隊提供
胡金龍。統一獅隊提供

中職36年球季結束，統一獅隊41歲老將胡金龍正式退休，原本一度被超前的生涯打擊王頭銜，最後仍以打擊率3成44重返龍頭，帶著這份榮耀高掛球鞋，台鋼雄鷹隊王柏融、樂天桃猿隊林立目前成績最接近，明年打出高水準表現才有機會超越前輩。

胡金龍生涯最後一季出賽61場，合計130次打數42支安打，包括兩支全壘打、11支二壘打，打擊率3成23；王柏融季中達到生涯打擊率規定的2千次打數後，一度以3成53躍居打擊王，但球季結束時掉到3成42，讓胡金龍重回榜首。

胡金龍生涯12年歷經義大犀牛、富邦悍將、獅隊各4個球季，2014、15年連續拿到中職打擊王和安打王，生涯1263安在中職史上排名14。

中職過去36季剛好100名球員達到2千次打數，胡金龍長年穩居史上打擊王，今年季中被王柏融超前時，一點也不在意，坦言「紀錄本來就是要被超越的」，甚至提出美國職棒的觀念，上壘率、打點都比打擊率重要，長打能力才是更大重點。

另外，「神全」林益全上個月遭獅隊釋出，後天將滿40歲，儘管本季未在一軍出賽，生涯打擊率3成32仍在中職史上排名第6。

中職生涯打擊率前十傑：

球員姓名 打擊率 打數

胡金龍 3成44 3670

王柏融 3成42 2276

林立 3成40 2783

陳傑憲 3成37 3491

彭政閔 3成33 6140

林益全 3成32 6065

陳冠任 3成31 2789

張正偉 3成23 4316

林泓育 3成23 5807

陳俊秀 3成17 3698

