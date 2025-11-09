中職／日本短期進修班有收穫 賴胤豪首重修滑球品質
樂天桃猿隊昨天在交流賽以3：1擊敗樂天金鷲隊，猿隊教頭古久保健二點評「橫濱團」表現出色，賴胤豪也是短期赴日進修的成員之一，透露去了這一趟後的收穫，透過先進設備了解自己缺失，期盼明年包括最大罩門滑球在內的球種都能獲得改良。
猿隊今年奪冠後，季後火速啟動進修計畫，由首席教練曾豪駒領軍，參與選手名單包括投手曾家輝、賴胤豪與野手張趙紘、許賀捷，10月31日啟程，11月5日返台。
談到昨天選手表現，古久保提到，幾位有去橫濱交流的選手都有好表現，有看到他們在那邊的收穫，昨天展現在球場上。
張趙紘昨天兩支二壘打攻下猿隊全部分數，許賀捷則是3安猛打；賴胤豪9局上場，面對4到7棒，被敲1安打、無失分，送出1次三振，曾家輝則要在今天擔任先發投手。
賴胤豪指出，這趟去了Next Base和橫濱海灣之星的訓練中心，「他們資源都不錯，透過比較先進的設備，知道自己缺點在哪，去看自己的投球出手角度之類的。」他指出，「滑球是比較大的隱患，品質不是那麼好的一顆球，這是球季後加強的重點，還有其他球種稍微改良一下。」
他也提到，昨天知道會上場，沒給自己太大壓力，想試看看在日本所學的東西，「昨天有運用到，但還是有幾顆不是我想要的品質。」
