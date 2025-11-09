聽新聞
中職／林立婉拒「一日總仔」有原因 「這種東西不要太早碰」
樂天桃猿隊打亞洲職棒交流賽，林立婉拒一日總教練任務，只願意接下一壘指導教練任務，他對此笑答，自己離教練還很遠，「這種東西盡量不要碰，該碰時希望是20年後。」總教練古久保健二也爆料，有接到林立委婉的拜託，希望不要玩他。
猿隊昨天過招樂天金鷲隊、今天交手KT巫師隊，古久保健二昨天原本有意讓林立擔任一日總教練，但他本人婉拒，最終只上場當起一壘指導教練，還在換人時幫忙「阿公」向主審說明調度。
古久保表示，昨天本來打序就想給林立簽名，「但可能會變很大的新聞，所以還是我自己簽下去。」也誇讚林立昨天壘指當得很棒，今天還要繼續拜託他。至於是否還有其他花招？古久保笑說：「林立的個性不太喜歡這些，有接收到他委婉的拜託。」
林立對於一日總教練確實興趣缺缺，「我離要當教練還很久，希望不要那麼快接觸到，接觸到代表我可能快退了，這種東西盡量不要碰，該碰時希望是20年後。」他說自己昨天也不算教練，只算「教練特助」，他解釋：「阿公叫我上去幫他傳達，還是他在決定。」
談到休賽季規畫，林立念了一大串，「休息、養傷、看醫生、顧小孩、處理家務事、處理平常沒辦法處理的事。」他表示，離開季還有一段時間，先讓身體全休，至於是否參戰經典賽，他坦言有接到中華隊總教練曾豪駒詢問，但他有其他考量，「大家也知道我很容易受傷，其實都是累積傷。龍貓教練有問我意願，我是說先看看，現在受傷還在，要答應還太多，真的還有很多人可以打。」
