快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林立婉拒「一日總仔」有原因 「這種東西不要太早碰」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供
樂天桃猿隊林立客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供

樂天桃猿隊打亞洲職棒交流賽，林立婉拒一日總教練任務，只願意接下一壘指導教練任務，他對此笑答，自己離教練還很遠，「這種東西盡量不要碰，該碰時希望是20年後。」總教練古久保健二也爆料，有接到林立委婉的拜託，希望不要玩他。

猿隊昨天過招樂天金鷲隊、今天交手KT巫師隊，古久保健二昨天原本有意讓林立擔任一日總教練，但他本人婉拒，最終只上場當起一壘指導教練，還在換人時幫忙「阿公」向主審說明調度。

古久保表示，昨天本來打序就想給林立簽名，「但可能會變很大的新聞，所以還是我自己簽下去。」也誇讚林立昨天壘指當得很棒，今天還要繼續拜託他。至於是否還有其他花招？古久保笑說：「林立的個性不太喜歡這些，有接收到他委婉的拜託。」

林立對於一日總教練確實興趣缺缺，「我離要當教練還很久，希望不要那麼快接觸到，接觸到代表我可能快退了，這種東西盡量不要碰，該碰時希望是20年後。」他說自己昨天也不算教練，只算「教練特助」，他解釋：「阿公叫我上去幫他傳達，還是他在決定。」

談到休賽季規畫，林立念了一大串，「休息、養傷、看醫生、顧小孩、處理家務事、處理平常沒辦法處理的事。」他表示，離開季還有一段時間，先讓身體全休，至於是否參戰經典賽，他坦言有接到中華隊總教練曾豪駒詢問，但他有其他考量，「大家也知道我很容易受傷，其實都是累積傷。龍貓教練有問我意願，我是說先看看，現在受傷還在，要答應還太多，真的還有很多人可以打。」

林立 樂天金鷲 古久保健二

延伸閱讀

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

亞職交流賽／曾家輝赴橫濱訓練調整機制有收穫 盼交流賽展現成果

《冠軍之路》紀錄11年臺灣棒球翻轉歷程 陳傑憲、林家正、戶鄉翔征等親述真實心境

相關新聞

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

樂天桃猿隊林立預計將在明年上架自由市場，外界關注球團是否提前綁人，他對此表示，一切交給經紀人，「目前能說的，就是還沒簽約...

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

樂天桃猿隊投手黃子鵬季後上架自由市場，總教練古久保健二透露，曾與子弟兵聊過，自己當然希望他能留下來，但也希望他為自己往後...

中職／悍將升級團啟動！林威助連兩年帶隊 6投手赴日進修

富邦悍將隊季外進修團今天啟動，首批由副領隊林威助帶領6位投手出發，前往日本千葉Next Base訓練中心；除了「日本團」...

中職／林安可受陳偉殷激勵嚮往赴日打球 欣賞軟銀強打柳田悠岐

中職統一7-ELEVEn獅隊重砲林安可挑戰旅外，日媒撰文介紹，提到林安可受前輩陳偉殷克服傷痛在日職打拚的身影激勵，也嚮往...

亞職交流賽／林立客串一壘指 古久保揭露背後抉擇

樂天桃猿隊今天在亞洲職棒交流賽以3：1擊敗日職樂天金鷲隊，休兵的林立跑去當一壘指導教練成亮點，總教練古久保健二預告，明天...

中職／日本短期進修班有收穫 賴胤豪首重修滑球品質

樂天桃猿隊昨天在交流賽以3：1擊敗樂天金鷲隊，猿隊教頭古久保健二點評「橫濱團」表現出色，賴胤豪也是短期赴日進修的成員之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。