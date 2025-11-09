快訊

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
林立預計將在明年上架自由市場，外界關注樂天球團是否提前綁約。資料照
樂天桃猿林立預計將在明年上架自由市場，外界關注球團是否提前綁人，他對此表示，一切交給經紀人，「目前能說的，就是還沒簽約。」他說自己對一年或複數年合約都不排斥，他也不諱言薪水很重要，「以現在狀況來看，就是看球團可以做到什麼狀況。」

林立目前已累積8.027年年資，由於大學未讀滿4年，必須累積達9年才能取得自由球員，預計在明年季後將成為重磅大魚，外界關注猿隊是否提前端上大合約綁人。

林立表示，交給經紀人處理，有消息會告訴大家，目前還沒有簽約，也要看球團想法是什麼。

被問到球隊如果開出10年合約，他直白回應：「10年長約？要看過程，過程很重要，這取決到薪水，我覺得要合理、當然是要合理，要和大聯盟比當然沒辦法，那以現在狀況來看，就是看球團可以做到什麼狀況。」

他隨即話鋒一轉，「我覺得先不用關注我，我明年一定還是在這，多一點關注子鵬吧！」林立表示，希望選手都有好的去處，明年就知道他會穿什麼顏色球衣。至於自己是否有慰留黃子鵬？他說：「我又不是球團，我如果是球團，一定會想辦法留子鵬。」

對於黃子鵬的動向，林立不預設立場，他說自己當然希望他明年還是穿樂天球衣，但也強調猿隊的運作就是一個拉一個，如果黃子鵬真的離開，「就是投手要有其他人跳出來。」

