中職／林安可受陳偉殷激勵嚮往赴日打球 欣賞軟銀強打柳田悠岐

中職統一7-ELEVEn獅隊重砲林安可挑戰旅外，日媒撰文介紹，提到林安可受前輩陳偉殷克服傷痛在日職打拚的身影激勵，也嚮往赴日打球，欣賞軟銀隊強打柳田悠岐。

林安可業餘時期一直有想要挑戰旅外的想法，但2019年選擇先投入中職選秀，在首輪獲得獅隊指名，以投手身分參選，卻用球棒打出一片天。2020年單季敲出32轟，奪下全壘打王，並拿下年度新人王大獎。

林安可今年季後行使旅外自由球員權利，日媒Full-Count撰文報導，提到林安可透露選擇行使旅外自由球員權利的原因，是看到前輩陳偉殷克服傷痛，持續在場上投球的身影激勵，陳偉殷具有美日職棒資歷，讓他興起「有一天也想到日本打球」的念頭。

日媒文中也寫到，林安可一開始是以投手身分參加選秀，希望以朝「投打二刀流」發展，但現在以強打者姿態打出成績、力拚挑戰旅外，也可能是明年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊成員。

林安可透露多次造訪日本，很喜歡日本的文化，包括多次到訪環球影城，也想到迪士尼樂園，覺得日本不管哪裡都很乾淨，食物也很好吃，喜歡吃拉麵和燒肉，也有與母集團相關的便利商店企業。

林安可欣賞福岡軟銀鷹隊好手柳田悠岐，欣賞他豪邁的揮棒，也希望可以成為那樣類型的打者。曾在日職打拚、現效力中職台鋼雄鷹隊的野手吳念庭評價，認為林安可打擊力量好、選球也好，相信到海外也會有很好的發展。