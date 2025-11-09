快訊

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊投手黃子鵬季後上架自由市場，總教練古久保健二透露，曾與子弟兵聊過，自己當然希望他能留下來，但也希望他為自己往後的人生好好思考，他也特別提到現在時代不同，「不會因為選手離開，就有被背叛的感覺。」至於另外兩位FA林岱安、蘇智傑，古久保以「調味料」形容，能不能讓食物變好吃，還是要看個人口味。

中職今年共有3名選手行使國內FA權利，且位置各不相同，各自都有市場，分別是投手黃子鵬、外野手蘇智傑、捕手林岱安。

談到自家的黃子鵬，古久保表示，自己有與他討論過，他在球隊的存在感、對球隊的貢獻都很大，「當然是希望他可以留下來，但他打了這麼久，獲得這個資格，這是他的權利，是該為了自己、家人好好思考。現在的時代也不會因為離開就有被背叛的感覺，希望他為自己往後的人生去做規畫、好好去思考。」

至於對林岱安、蘇智傑的想法，古久保指出，兩人都是很有實力的選手，每年成績不太一樣，還是要看球隊整體方針才知道是否適合。

「就像吃一道料理，加了調味料不一定會變好吃，還是要加自己喜歡的調味料。」古久保不諱言，球隊在捕手戰力上還算充足，「但捕手這個位置，有更多選手，還是對球隊幫助滿大。」

中職／林立不排斥1年或複數年約 若綁10年不諱言薪水很重要

樂天桃猿隊林立預計將在明年上架自由市場，外界關注球團是否提前綁人，他對此表示，一切交給經紀人，「目前能說的，就是還沒簽約...

中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

樂天桃猿隊投手黃子鵬季後上架自由市場，總教練古久保健二透露，曾與子弟兵聊過，自己當然希望他能留下來，但也希望他為自己往後...

中職／悍將升級團啟動！林威助連兩年帶隊 6投手赴日進修

富邦悍將隊季外進修團今天啟動，首批由副領隊林威助帶領6位投手出發，前往日本千葉Next Base訓練中心；除了「日本團」...

中職／林安可受陳偉殷激勵嚮往赴日打球 欣賞軟銀強打柳田悠岐

中職統一7-ELEVEn獅隊重砲林安可挑戰旅外，日媒撰文介紹，提到林安可受前輩陳偉殷克服傷痛在日職打拚的身影激勵，也嚮往...

亞職交流賽／林立客串一壘指 古久保揭露背後抉擇

樂天桃猿隊今天在亞洲職棒交流賽以3：1擊敗日職樂天金鷲隊，休兵的林立跑去當一壘指導教練成亮點，總教練古久保健二預告，明天...

中職／日本短期進修班有收穫 賴胤豪首重修滑球品質

樂天桃猿隊昨天在交流賽以3：1擊敗樂天金鷲隊，猿隊教頭古久保健二點評「橫濱團」表現出色，賴胤豪也是短期赴日進修的成員之一...

