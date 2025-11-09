中職／盼黃子鵬為往後人生思考 古久保談兩名他隊FA形容「調味料」

樂天桃猿隊投手黃子鵬季後上架自由市場，總教練古久保健二透露，曾與子弟兵聊過，自己當然希望他能留下來，但也希望他為自己往後的人生好好思考，他也特別提到現在時代不同，「不會因為選手離開，就有被背叛的感覺。」至於另外兩位FA林岱安、蘇智傑，古久保以「調味料」形容，能不能讓食物變好吃，還是要看個人口味。

中職今年共有3名選手行使國內FA權利，且位置各不相同，各自都有市場，分別是投手黃子鵬、外野手蘇智傑、捕手林岱安。

談到自家的黃子鵬，古久保表示，自己有與他討論過，他在球隊的存在感、對球隊的貢獻都很大，「當然是希望他可以留下來，但他打了這麼久，獲得這個資格，這是他的權利，是該為了自己、家人好好思考。現在的時代也不會因為離開就有被背叛的感覺，希望他為自己往後的人生去做規畫、好好去思考。」

至於對林岱安、蘇智傑的想法，古久保指出，兩人都是很有實力的選手，每年成績不太一樣，還是要看球隊整體方針才知道是否適合。

「就像吃一道料理，加了調味料不一定會變好吃，還是要加自己喜歡的調味料。」古久保不諱言，球隊在捕手戰力上還算充足，「但捕手這個位置，有更多選手，還是對球隊幫助滿大。」