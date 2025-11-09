亞職交流賽／曾家輝赴橫濱訓練調整機制有收穫 盼交流賽展現成果

中職樂天桃猿隊投手曾家輝季後在球隊安排下，加入日職橫濱DeNA訓練，儘管訓練量多但不覺得累，運科輔助，教練協助調整投球機制，改善發力和聯貫性，盼今天交流賽先發展成果。

中職樂天桃猿隊季後由首席教練曾豪駒領軍，帶著投手曾家輝、賴胤豪，野手張趙紘、許賀捷一同赴日本加入日職橫濱DeNA海灣之星隊的訓練，成果在此次交流賽也有看見。

昨天交流賽後，總教練古久保健二就點名，賴胤豪、許賀捷有把所學展現出來，而張趙紘更是包辦3分打點、當功臣，獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃園亞洲職棒交流賽樂天桃猿隊今天將與韓職KT巫師隊交手，桃猿隊預計派出投手曾家輝先發。曾家輝接受中央社記者訪問表示，交流賽首戰KT巫師隊與日職樂天金鷲隊比賽有觀看，KT巫師隊的打者攻擊能力很好，希望將去橫濱將所學發揮在場上。

曾家輝今年在二軍剛開季調整狀況不算理想，雖然一直都是先發準備，但因為狀況落差，教練團也會安排透過投中繼、調整狀態，下半季狀況有改善；曾家輝今年二軍總計16場出賽，先發、後援各半，戰績3勝6敗，防禦率7.32。

曾家輝表示，完整加入橫濱隊訓練雖然只有3天，但感受到氛圍完全不同，雖然訓練量很多，但因為氣氛歡樂，不會覺得特別累，有先透過運科，拍攝影片數據作為依據，給橫濱教練團協助訓練的參考。

橫濱隊的教練根據資料協助調整出手點、球路的握法，曾家輝表示，之前在球季中有時候會感覺投球沒什麼力、身體無法聯貫，透過運科加上橫濱教練幫忙調整後，丟起來更輕鬆。