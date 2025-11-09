聽新聞
0:00 / 0:00
韓職／廉京燁領軍LG雙子再度奪冠 3年30億韓元合約史上最高
南韓職棒LG雙子隊在總冠軍賽以4勝1敗扳倒韓華鷹隊，奪下隊史第4冠，今天宣布和57歲總教練廉京燁續約3年，總值30億韓元（約合台幣6383萬元）成為韓職史上身價最高的教頭。
LG雙子10月31日封王，繼1990、1994、2023年之後再嘗總冠軍滋味，37歲老將金賢洙獲選MVP，廉京燁領軍3年都闖進季後賽，3年內兩度登頂，今天簽下破紀錄合約，包括薪水21億、簽約金7億、激勵獎金2億，總值達到30億韓元。
廉京燁是LG雙子首位領軍奪下兩座總冠軍的總教練，感謝球團給予這份豐厚合約，也感謝球迷一路支持，他說：「不會滿足於只贏得兩座總冠軍，會努力把LG雙子打造成穩定的爭冠球隊。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言