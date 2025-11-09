快訊

韓職／廉京燁領軍LG雙子再度奪冠 3年30億韓元合約史上最高

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
LG雙子隊總教練廉京燁成為韓職史上身價最高的教頭。圖截自X
LG雙子隊總教練廉京燁成為韓職史上身價最高的教頭。圖截自X

韓職LG雙子隊在總冠軍賽以4勝1敗扳倒韓華鷹隊，奪下隊史第4冠，今天宣布和57歲總教練廉京燁續約3年，總值30億韓元（約合台幣6383萬元）成為韓職史上身價最高的教頭。

LG雙子10月31日封王，繼1990、1994、2023年之後再嘗總冠軍滋味，37歲老將金賢洙獲選MVP，廉京燁領軍3年都闖進季後賽，3年內兩度登頂，今天簽下破紀錄合約，包括薪水21億、簽約金7億、激勵獎金2億，總值達到30億韓元。

廉京燁是LG雙子首位領軍奪下兩座總冠軍的總教練，感謝球團給予這份豐厚合約，也感謝球迷一路支持，他說：「不會滿足於只贏得兩座總冠軍，會努力把LG雙子打造成穩定的爭冠球隊。」

LG雙子 韓職 金賢洙

相關新聞

中職／悍將升級團啟動！林威助連兩年帶隊 6投手赴日進修

富邦悍將隊季外進修團今天啟動，首批由副領隊林威助帶領6位投手出發，前往日本千葉Next Base訓練中心；除了「日本團」...

亞職交流賽／林立客串一壘指 古久保揭露背後抉擇

樂天桃猿隊今天在亞洲職棒交流賽以3：1擊敗日職樂天金鷲隊，休兵的林立跑去當一壘指導教練成亮點，總教練古久保健二預告，明天...

韓職／廉京燁領軍LG雙子再度奪冠 3年30億韓元合約史上最高

南韓職棒LG雙子隊在總冠軍賽以4勝1敗扳倒韓華鷹隊，奪下隊史第4冠，今天宣布和57歲總教練廉京燁續約3年，總值30億韓元...

棒球／重光盃少棒賽 台南立人國小回鍋好興奮 若颱風攪局將到大魯閣

2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，不僅名稱更新，場地也換成人工草...

中職／三木肇點評三台將表現 被台式應援、猿氣小子圈粉

日職樂天金鷲隊在亞職交流賽以1和、1敗作收，總教練三木肇感受到無論KT巫師、樂天桃猿想贏球的執念，也認識到台式應援的魅力...

中職／樂天桃猿奪冠還願 領隊牧野見一物眉開眼笑

樂天桃猿隊勇奪今年中華職棒總冠軍，球團領隊牧野幸輝今在桃園市府官員陪同下，前往桃園慈護宮還願，感謝媽祖庇佑。

