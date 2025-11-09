韓職／廉京燁領軍LG雙子再度奪冠 3年30億韓元合約史上最高

南韓職棒LG雙子隊在總冠軍賽以4勝1敗扳倒韓華鷹隊，奪下隊史第4冠，今天宣布和57歲總教練廉京燁續約3年，總值30億韓元（約合台幣6383萬元）成為韓職史上身價最高的教頭。

LG雙子10月31日封王，繼1990、1994、2023年之後再嘗總冠軍滋味，37歲老將金賢洙獲選MVP，廉京燁領軍3年都闖進季後賽，3年內兩度登頂，今天簽下破紀錄合約，包括薪水21億、簽約金7億、激勵獎金2億，總值達到30億韓元。

廉京燁是LG雙子首位領軍奪下兩座總冠軍的總教練，感謝球團給予這份豐厚合約，也感謝球迷一路支持，他說：「不會滿足於只贏得兩座總冠軍，會努力把LG雙子打造成穩定的爭冠球隊。」

이상황이 짜증나는데 김현수 염경엽 웃기긴 또 웃김;;; pic.twitter.com/wmbpPkt2rb — 박하🏆 (@Bakkkha_) 2025年10月1日