日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札

聯合新聞網／ 綜合外電報導
才木浩人明年繼續效力阪神。 路透社
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與經紀人討論後，已決定明年繼續效力阪神。

根據相關人士透露，才木浩人方面已向球團表明留隊的意願，並將美職挑戰的構想延至明年休賽季再行討論。這意味著他將專注於新賽季的準備，繼續作為阪神輪值的重要一員。

剛度過27歲生日的才木浩人，近日現身西宮市的球團事務所，這也是球團宣布不開放入札後他首次在媒體前露面。談到未能成行的美職挑戰，他低調表示：「入札本來就是球團的權利，我這邊沒有什麼可以多說的。」

儘管無緣挑戰大聯盟，才木浩人展現積極態度，強調將把重心轉回球季準備。「這個休賽季我想嘗試吸收一些新的東西，球團給了我不少自由時間，我希望能多學習、多結識不同的人，讓自己有所成長，」他說。

才木浩人曾在今年季前與道奇的交流賽擔任先發，主投5局無失分，送出7次三振，還兩度解決「前輩」大谷翔平，引起大聯盟球隊關注。本季才木浩人一共出賽24場，成績12勝6敗，157局投球中飆出122次三振，防禦率1.55、每局被上壘率為1.06。而在去年的12強預賽中，才木浩人也擔任對中華隊的先發，5.2局沒有失分，只被敲3支安打。

