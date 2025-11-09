聽新聞
中職／悍將升級團啟動！林威助連兩年帶隊 6投手赴日進修
富邦悍將隊季外進修團今天啟動，首批由副領隊林威助帶領6位投手出發，前往日本千葉Next Base訓練中心；除了「日本團」外，球團今年還規畫有「美國團」，由球團部分補助，支援選手前往美國Driveline訓練中心。
悍將去年季後開啟與Next Base訓練中心的合作，分成野手梯次和投手梯次赴日進修，兩梯次都由林威助帶隊出發；今年雙方延續合作緣分，今年再度由林威助領軍，展外季外進修課程。
悍將球團在官方粉絲團上分享團隊出發照片，首批前往Next Base訓練中心的選手包括陳仕朋、游霆崴、林栚呈、陳品宏、王偉軒、李斯特，加上翻譯謝修銓、防護員林家儀。此外，悍將接下來還規劃第二梯次日本團，以及兩批美國團。
林威助上個月在悍將年度感恩會上受訪表示，今年秋訓結束後，計畫一批送到日本Next Base訓練中心，一批到美國Driveline訓練中心，日本以投手為主，美國則以打者為主。去年選手自費前往的Driveline訓練中心，今年將有部分補助，林威助表示，「也是想讓球員有個自我投資的觀念，想讓自己變好、想要學習，公司也願意補助他們，讓他們負擔比較沒有那麼重。」
