重光盃少棒開打 颱風若攪局移師「大魯閣」決戰

重光盃全國少棒錦標賽今天於新冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，開幕戰高雄壽天國小以7比5擊敗台南立人國小。主辦單位表示，若遇颱風攪局，決賽可能移師「大魯閣」。

2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽開打，睽違5年再戰重光盃的台南立人國小，開幕戰對上強敵高雄壽天國小，從1比7落後一路苦追，可惜終場5比7不敵；總教練陳冠儒笑說，小朋友第一天出賽很興奮，還在熟悉場地，已滿意大家的表現。

晚間開幕典禮上，主辦單位財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫勉勵球員，「我常常說，雖然棒球不一定是你未來的職業，但可以成為一輩子的興趣，這次我們安排賽外活動是搭貓纜、逛台北市立動物園，就是希望大家可以玩得開心，以球會友。」

陳炳甫在致詞時還公布重大賽制，若下週碰上颱風攪局，為保障小朋友安全，將移師大魯閣棒壘球打擊場，透過九宮格投球機與HitTrax打擊模擬器分勝負，「很感謝贊助單位的支持，讓我們用不同的方式決定冠軍，我相信大家還是希望以實力分出高下。」

開幕尾聲由中華職棒退役球星組成的「山羊兄弟」多名代表出席，包括吳俊億、簡富智，日籍投手高野圭佑也與現場球員玩成一片；負責致詞的「小飛機」陳冠任出場時，比出招牌飛翔姿勢，回憶滿點。

陳冠任鼓勵學弟們，不要怕犯錯，跨出去才知道自己有多好，「打棒球會遇到很多挫折，要當一個好隊友，多鼓勵你的同學、你的朋友，讓棒球引導我們成為更好的人。只要到了球場、換上球衣，就是全力以赴，保持笑容，也感謝家長來支持你的小孩子。」