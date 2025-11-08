快訊

亞職交流賽／林立客串一壘指 古久保揭露背後抉擇

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
亞洲交流賽今天由樂天桃猿對上日本樂天金鷲。圖為樂天金鷲三位台灣籍球員，左起為宋家豪、陽柏翔、蕭齊。記者曾原信／攝影
亞洲交流賽今天由樂天桃猿對上日本樂天金鷲。圖為樂天金鷲三位台灣籍球員，左起為宋家豪、陽柏翔、蕭齊。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊今天在亞洲職棒交流賽以3：1擊敗日職樂天金鷲隊，休兵的林立跑去當一壘指導教練成亮點，總教練古久保健二預告，明天對上韓職KT巫師隊也會有同樣安排。

猿隊今天靠著張趙紘雙安、3打點演出贏下比賽，古久保健二表示，看到他敲出兩支長打，希望能夠繼續保持，許賀捷也有3安猛打的演出，擊球的感覺很好，希望他去橫濱受訓的成果能夠繼續維持，成長為明年主力選手。

今天賽前練習時，古久保健二特別叮嚀球員出來觀看對方守備練習，「看到他們的專注力、處理速度，希望我們的選手可以學習這個部分。」

張趙紘也說，這次與樂天金鷲隊交流，看見他們處理每一顆球的速度都很快，無論內野、外野手都是全力去處理每一球，打好每一球。

張趙紘這兩支安打分別是5局下從蕭齊手中敲出追平二壘安打、7局下面對一軍主力投手藤井聖又擊出二壘安打，為桃猿打下致勝的2分。

張趙紘表示，高中時期比較少對決蕭齊，但也會在旁邊觀察球種，今天主要是鎖定球路攻擊，掌握到失投的變速球，而面對藤井聖當下是2出局、得點圈有人，過去自己在這時候常常打不好，「根據之前經驗，就讓自己有個想法，專注打一顆球。」

古久保健二看今天出賽的三位金鷲隊台將，認為宋家豪一如既往地沉穩，蕭齊還有成長空間，不過身材優勢跟球速值得期待，敲出雙安的陽柏翔則是有腳程的魅力選手。

桃猿隊長林立雖然在參賽名單，但考量身體疲勞讓他休兵，但今天客串一壘指導教練，古久保健二透露背後抉擇：「一開始攻守順序表想讓他簽名，他覺得這樣不好，後來請他擔任一壘指導教練，他欣然接受。」

今天對上比較熟悉的樂天金鷲隊，才讓古久保健二有這樣的想法，明天對上韓職巫師隊不會有「加碼」演出，「怕太超過了，應該還是讓他當一壘指導教練就好。」

樂天桃猿隊林立今天客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供
樂天桃猿隊林立今天客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供
樂天桃猿隊林立今天客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供
樂天桃猿隊林立今天客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供
樂天桃猿隊林立今天客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供
樂天桃猿隊林立今天客串一壘指導教練（右），與樂天金鷲隊宋家豪互動。圖／桃園市政府提供

樂天金鷲 古久保健二 樂天桃猿

