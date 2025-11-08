快訊

相隔30年再訪高雄！3寶爸郭富城當眾喊吻我 驚喜加碼獻唱2金曲

特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

把佛堂當提款機？她入職3年用這招盜走4千多萬 僅還79萬下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／三木肇點評三台將表現 被台式應援、猿氣小子圈粉

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊（右）來台對上中職樂天桃猿隊。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊（右）來台對上中職樂天桃猿隊。記者曾原信／攝影

日職樂天金鷲隊在亞職交流賽以1和、1敗作收，總教練三木肇感受到無論KT巫師樂天桃猿想贏球的執念，也認識到台式應援的魅力，還被猿隊的吉祥物猿氣小子圈粉「他很可愛」。

金鷲隊昨天與韓職KT巫師隊戰成1：1平手，今天對上中職的桃猿隊則是1：3落敗，三木肇認為，三地的職棒都有各自特色，但以球隊來說，想贏球的執念很重要，桃猿畢竟是年度冠軍隊伍，今天即使不是最佳陣容，但比賽的集中力值得學習。

金鷲隊今天三位台灣球員都有上場，陽柏翔3打數2安打、1盜壘，兩位投手蕭齊1局失1分、宋家豪1局三上三下，三木肇指出，陽柏翔這兩天都有敲安，能在自己的國家有精彩表現，相信能夠提升自信。

蕭齊雖然比較可惜丟掉1分，三木肇認為或許是太過緊張，但對他還是非常期待，而宋家豪還是一如既往地霸氣，「有那種『我投出的球，有種就對決看看』的感覺。」

這次來到台灣，三木肇感受到桃園棒球場與東北宮崎球場的不同，「宮崎球迷也很多，但這裡感覺啦啦隊跟球迷是一體的，球員也想回饋這樣的加油聲。」

尤其今天跟桃猿隊同樣穿著寫有「樂天」字眼的球衣對戰，三木肇說：「大家都背負同樣精神，未來希望能有更多交流，謝謝台灣球迷、球隊給予的熱情。」

亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台對上中職樂天桃猿隊，兩隊吉祥物互相擁抱。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台對上中職樂天桃猿隊，兩隊吉祥物互相擁抱。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，中職樂天桃猿隊擊敗日職樂天金鷲隊，張趙紘（中）獲選單場MVP，吉祥物猿氣小子（左）一旁加油。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，中職樂天桃猿隊擊敗日職樂天金鷲隊，張趙紘（中）獲選單場MVP，吉祥物猿氣小子（左）一旁加油。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台參賽，外野有球迷舉著辰己涼介的應援布條。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台參賽，外野有球迷舉著辰己涼介的應援布條。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台對上中職樂天桃猿隊。記者曾原信／攝影
亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台對上中職樂天桃猿隊。記者曾原信／攝影

樂天桃猿 KT巫師 樂天金鷲

延伸閱讀

亞職交流賽／宋家豪「快炒」1局三上三下 開心在家鄉投球

亞職交流賽／台灣投手好壯！太田光回憶對戰古林、孫易磊

曾許願來台開唱 「最強星二代」耶誕前夕夢想成真

亞職交流賽／宋家豪傷勢回歸「踏出第一步」 開心家鄉獻技

相關新聞

中職／與樂天亞太CEO深聊20分鐘 蔡其昌：選手照顧要盡快

樂天桃猿隊拿下今年中職總冠軍，只不過風光封王後被爆出二軍住宿、餐食條件不佳，中華職棒會長蔡其昌趁著今天亞職交流賽，直接與...

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

樂天金鷲隊球星辰己涼介因為12強的一句豪語，意外在台灣球迷心中留下深刻印象，更因此與富邦悍將隊投手江國豪跨海結緣，兩人今...

亞職交流賽／林立客串一壘指 古久保揭露背後抉擇

樂天桃猿隊今天在亞洲職棒交流賽以3：1擊敗日職樂天金鷲隊，休兵的林立跑去當一壘指導教練成亮點，總教練古久保健二預告，明天...

中職／三木肇點評三台將表現 被台式應援、猿氣小子圈粉

日職樂天金鷲隊在亞職交流賽以1和、1敗作收，總教練三木肇感受到無論KT巫師、樂天桃猿想贏球的執念，也認識到台式應援的魅力...

中職／樂天桃猿奪冠還願 領隊牧野見一物眉開眼笑

樂天桃猿隊勇奪今年中華職棒總冠軍，球團領隊牧野幸輝今在桃園市府官員陪同下，前往桃園慈護宮還願，感謝媽祖庇佑。

亞職交流賽／宋家豪「快炒」1局三上三下 開心在家鄉投球

日職樂天金鷲隊今天在亞洲職棒交流賽對上中職樂天桃猿隊，兩位旅日投手接連登板，蕭齊之後，宋家豪也在第6局中繼投出三上三下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。