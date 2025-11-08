中職／三木肇點評三台將表現 被台式應援、猿氣小子圈粉

日職樂天金鷲隊在亞職交流賽以1和、1敗作收，總教練三木肇感受到無論KT巫師、樂天桃猿想贏球的執念，也認識到台式應援的魅力，還被猿隊的吉祥物猿氣小子圈粉「他很可愛」。

金鷲隊昨天與韓職KT巫師隊戰成1：1平手，今天對上中職的桃猿隊則是1：3落敗，三木肇認為，三地的職棒都有各自特色，但以球隊來說，想贏球的執念很重要，桃猿畢竟是年度冠軍隊伍，今天即使不是最佳陣容，但比賽的集中力值得學習。

金鷲隊今天三位台灣球員都有上場，陽柏翔3打數2安打、1盜壘，兩位投手蕭齊1局失1分、宋家豪1局三上三下，三木肇指出，陽柏翔這兩天都有敲安，能在自己的國家有精彩表現，相信能夠提升自信。

蕭齊雖然比較可惜丟掉1分，三木肇認為或許是太過緊張，但對他還是非常期待，而宋家豪還是一如既往地霸氣，「有那種『我投出的球，有種就對決看看』的感覺。」

這次來到台灣，三木肇感受到桃園棒球場與東北宮崎球場的不同，「宮崎球迷也很多，但這裡感覺啦啦隊跟球迷是一體的，球員也想回饋這樣的加油聲。」

尤其今天跟桃猿隊同樣穿著寫有「樂天」字眼的球衣對戰，三木肇說：「大家都背負同樣精神，未來希望能有更多交流，謝謝台灣球迷、球隊給予的熱情。」 亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台對上中職樂天桃猿隊，兩隊吉祥物互相擁抱。記者曾原信／攝影 亞洲職棒交流賽，中職樂天桃猿隊擊敗日職樂天金鷲隊，張趙紘（中）獲選單場MVP，吉祥物猿氣小子（左）一旁加油。記者曾原信／攝影 亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台參賽，外野有球迷舉著辰己涼介的應援布條。記者曾原信／攝影 亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊來台對上中職樂天桃猿隊。記者曾原信／攝影