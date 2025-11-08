中職／樂天桃猿奪冠還願 領隊牧野見一物眉開眼笑

樂天桃猿隊勇奪今年中華職棒總冠軍，球團領隊牧野幸輝今在桃園市府官員陪同下，前往桃園慈護宮還願，感謝媽祖庇佑。

台灣大賽期間，桃園慈護宮與中壢仁海宮到桃園棒球場幫樂天桃猿加持，「雙媽會」至今讓球迷津津樂道，有人笑說「科學的盡頭是玄學」，樂天的勝利也屬於雙媽的勝利。

民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，更展現桃園宗教文化的多元與活力；牧野幸輝也說，桃園慈護宮一直是北桃園媽祖信仰聖地，未來樂天將持續深耕與在地團體的合作，也期許慈護宮乙巳年祈安圓醮圓滿完成。

慈護宮主委簡征潭在交換禮物時，特致贈給樂天奪冠後的新文創品「桃園媽棒球帽」，牧野等人愛不釋手。簡征潭說，「雙媽會」進場應援象徵著地方團結，看到球隊奪冠，廟方、信眾及球迷，所有人都非常感動，未來慈護宮也會持續支持宗教與運動的結合，為桃園帶來更多正能量。

宗教團體是凝聚社會的重要力量，民政局也鼓勵宮廟透過跨域合作，推動新社會公益，包括「食享冰箱」物資挹注、「小心願實現計畫」，帶軍眷遺孤進場看棒球、「雙媽會」邀偏鄉球隊參與台灣大賽，讓公益實踐能有更多的可能。 樂天桃園奪下2025中華職棒總冠軍，領隊牧野幸輝（右）今到桃園慈護宮參拜還願，收到廟方新設計的「桃園媽」棒球帽，笑到合不攏嘴。圖／桃園慈護宮提供 樂天桃園奪下2025中華職棒總冠軍，領隊牧野幸輝（左）今與體育局長許彥暉（右）到桃園慈護宮參拜還願，收到廟方新設計的「桃園媽」棒球帽，笑到合不攏嘴。圖／桃園慈護宮提供 樂天桃園奪下2025中華職棒總冠軍，領隊牧野幸輝（右）今到桃園慈護宮參拜還願，收到廟方新設計的「桃園媽」棒球帽，笑到合不攏嘴。圖／桃園慈護宮提供