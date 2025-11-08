亞職交流賽／宋家豪「快炒」1局三上三下 開心在家鄉投球

日職樂天金鷲隊今天在亞洲職棒交流賽對上中職樂天桃猿隊，兩位旅日投手接連登板，蕭齊之後，宋家豪也在第6局中繼投出三上三下，台灣球迷大喊「宋家豪！宋家豪！」為他應援。

綽號「炒飯」的宋家豪今天大火快炒，僅用8球就投完1局，包含1次三振，他表示，自己投球感受跟季賽差不多，也因為打者都設定差不多好球就攻擊，所以可能用球數比較少。

感受到球迷為了熱愛的棒球加油，宋家豪還記得自己上次在台灣投球是2023年經典賽、身穿中華隊球衣，上次穿樂天金鷲球衣在台灣投球則是2019年的台日職棒爭霸賽，「相隔6年，感覺還不錯，能夠在自己的家鄉桃園比賽。」

球季結束後，宋家豪為了備戰這場交流賽仍維持基本訓練，也有登板投球，接下來會持續加強季賽中不足的地方，針對球速、防禦率去做優化。