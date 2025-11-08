亞職交流賽／被老對手張趙紘狙擊掉分 蕭齊：下次贏回來

桃園亞洲職棒交流賽今天上演「樂天內戰」，日職樂天金鷲隊對上中職樂天桃猿隊，金鷲台灣投手蕭齊登板中繼1局，然而卻遭桃猿張趙紘敲安丟掉追平分，兩人從小就是對手，蕭齊說：「大家都進步很多。」

蕭齊今天在5局下登板中繼，以23球投完1局，不過被許賀捷、張趙紘敲出兩支二壘安打而掉分，也讓金鷲從1：0領先變成平手。

自評今天的表現，蕭齊表示，跟前兩場在鳳凰聯盟的投球差不多，「好的地方是沒有保送，教練也說有勇敢對決，四縫、二縫線都敢丟進好球帶，但還有要加強的。」蕭齊今天球速最快150公里，不過真正的速球投得並不多，他表示，均速來看是跟平常差不多。

蕭齊高中時期就讀穀保家商，與平鎮高中同屆的張趙紘是長期對手，如今同為職棒球員再交手，蕭齊說：「之前都會透過電視關注，大家進步很多，棒球就是這樣，今天被掌握到敲出深遠安打，下次贏回來。」

展望明年球季，投手教練青山浩二曾告訴蕭齊要更勇於拿速球對決打者，這次交流賽原本猶豫要不要貫徹這點，跟青山教練討論後，考量到這仍是一軍的交流賽，「把能夠對決打者的球種，投出好球就可以，自己的課題另外再加強。」 亞洲職棒交流賽，樂天桃猿隊張趙紘從樂天金鷲隊蕭齊手中敲回追平分。記者曾原信／攝影