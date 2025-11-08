快訊

中職／與樂天亞太CEO深聊20分鐘 蔡其昌：選手照顧要盡快

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒會長蔡其昌（中）與樂天集團亞太區執行長葛城崇（左）、樂天桃猿隊領隊牧野幸輝（右）溝通選手照顧問題。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒會長蔡其昌（中）與樂天集團亞太區執行長葛城崇（左）、樂天桃猿隊領隊牧野幸輝（右）溝通選手照顧問題。圖／中華職棒聯盟提供

樂天桃猿隊拿下今年中職總冠軍，只不過風光封王後被爆出二軍住宿、餐食條件不佳，中華職棒會長蔡其昌趁著今天亞職交流賽，直接與樂天集團亞太區執行長葛城崇溝通，希望能提高預算，以照顧球員的基本食宿條件為優先。

猿隊今年風波不斷，賽季中兩度被爆出一軍伙食不佳，仍以年度第三之姿闖進季後賽，締造「下剋上」傳奇奪下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠，卻爆發二軍北遷後住宿環境不佳、門禁不嚴等問題。

蔡其昌日前在中職頒獎典禮上透露，已經跟猿隊領隊牧野幸輝、副領隊礒江厚綺討論，也會趁亞洲職棒交流賽的機會，跟樂天母公司高層溝通。

今天蔡其昌與樂天集團亞太區執行長葛城崇會晤，談話約20分鐘，主要分享台灣球迷的想法，蔡其昌說：「台灣棒球運動正在蓬勃起飛，對於日本棒球的環境是羨慕的，而如今總公司有預算限制，希望趁著樂天桃猿奪冠之際，加碼投資，不要讓球迷的熱情冷卻。」

中職會長蔡其昌（右）藉著亞洲職棒交流賽機會，向樂天桃猿隊母集團高層反映選手照顧問題。記者蘇志畬／攝影
中職會長蔡其昌（右）藉著亞洲職棒交流賽機會，向樂天桃猿隊母集團高層反映選手照顧問題。記者蘇志畬／攝影

蔡其昌也跟葛城崇反映，台灣球迷對於選手的吃住問題特別重視，代表對於球員的照顧，也希望能夠回到總公司反映，「最基本的球員照顧，快速可做的希望能盡快處理。」

葛城崇也感謝蔡其昌反映的意見，球團對於樂天桃猿隊有些規劃，像是桃園球場外野下方要增設訓練區、青埔球場整修等，這些意見也會轉達給總公司。

桃猿領隊牧野幸輝也表示，自己有向總社極力申請預算，今天有了會長的大力加持，非常感謝他為球隊發聲，「這次宿舍問題造成球迷擔心、選手不便，身為領隊非常抱歉。球團的投資也不只錢，希望能做得更好，會跟總公司討論、檢討。」

