亞職交流賽／台灣投手好壯！太田光回憶對戰古林、孫易磊

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
亞洲職棒交流賽，樂天金鷲隊捕手太田光談對台灣投手的印象。記者蘇志畬／攝影
亞洲職棒交流賽，樂天金鷲隊捕手太田光談對台灣投手的印象。記者蘇志畬／攝影

日職樂天金鷲隊主戰捕手太田光隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，今天要與中職樂天桃猿隊交手，賽前分享自己擔任捕手的心得，也提及對於宋家豪、古林睿煬、孫易磊等台灣投手的觀察，身材高大魁梧，都是在日本投手身上少見的優點。

太田光本季守備率100％、阻殺率3成83，是球隊倚賴的重心，他認為，棒球是不被得分就有機會贏球的運動，所以自己對守備特別在意，「捕手要引導投手，一根手指（比暗號）的差異就可能影響比賽，還要阻殺、擋球，自己都會特別下苦功。」

除此之外，太田光也點出精神上的備戰，「捕手是球隊中心，精神、引導都是以你中心，技術之外，言行舉止、一舉一動都要注意，因為隊友都在看。」

太田光曾與同樣效力金鷲的台灣投手宋家豪搭配多年，印象深刻是他不用翻譯也能夠溝通，無論場上、場下都是積極互動，「他的變速球、二縫線很好，就算對手針對二縫線也打不好。」另外對宋家豪常常帶珍珠奶茶、長崎蜂蜜蛋糕送隊友也印象深刻。

今年9月樂天金鷲隊作客對上火腿隊時，太田光曾與當時同場登板的古林睿煬、孫易磊對戰，結果各對戰1打席都未敲安，太田光表示，台灣投手的身材都很高大，「能夠投出大角度下墜的球，很刁鑽，這是日本投手沒有的優點，能力都很突出。」

樂天金鷲 宋家豪 孫易磊

