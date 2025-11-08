亞職交流賽／王彥程沒缺席！為樂天金鷲送上知名三明治

樂天金鷲隊台灣投手王彥程雖然沒有參加亞洲職棒交流賽，但他仍貼心為隊友們送上台灣知名三明治，也期待賽後與隊友們聚餐，共享台灣美食。

「 王選手からの差し入れです！ （這是王選手請大家吃的！）」今天交流賽前在球員休息室中，王彥程特別為東北樂天金鷲全體隊職員準備台灣特產「洪瑞珍三明治」。

王彥程表示：「很高興東北樂天金鷲球隊能夠來台灣進行交流賽，先在賽前準備台灣特色的小點心幫大家補充體力，期待這幾天賽後有時間與好夥伴們聚餐，再招待大家享用更多台灣美食。」

王彥程今年在二軍投出生涯最佳一季，出賽22場、116局，戰績10勝5敗、防禦率3.26，但還是沒有獲得上一軍的機會，育成球員的身分讓他在季後成為自由球員，在簽訂合約前也無法出席球隊這次的交流賽活動。