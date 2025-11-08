快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

亞職交流賽／王彥程沒缺席！為樂天金鷲送上知名三明治

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
亞洲職棒交流賽，樂天金鷲隊台灣投手王彥程為隊友送上美食。圖／悍創運動行銷提供
亞洲職棒交流賽，樂天金鷲隊台灣投手王彥程為隊友送上美食。圖／悍創運動行銷提供

樂天金鷲隊台灣投手王彥程雖然沒有參加亞洲職棒交流賽，但他仍貼心為隊友們送上台灣知名三明治，也期待賽後與隊友們聚餐，共享台灣美食。

「 王選手からの差し入れです！ （這是王選手請大家吃的！）」今天交流賽前在球員休息室中，王彥程特別為東北樂天金鷲全體隊職員準備台灣特產「洪瑞珍三明治」。

王彥程表示：「很高興東北樂天金鷲球隊能夠來台灣進行交流賽，先在賽前準備台灣特色的小點心幫大家補充體力，期待這幾天賽後有時間與好夥伴們聚餐，再招待大家享用更多台灣美食。」

王彥程今年在二軍投出生涯最佳一季，出賽22場、116局，戰績10勝5敗、防禦率3.26，但還是沒有獲得上一軍的機會，育成球員的身分讓他在季後成為自由球員，在簽訂合約前也無法出席球隊這次的交流賽活動。

樂天金鷲 王彥程 自由球員

延伸閱讀

亞職交流賽／小深田大翔4度來台超有緣 看到古林速球燃鬥志

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

NBA／波爾難逃鵜鶘「傷病魔咒」 休兵7至10天再評估

中職／與悍將達成合約共識 范國宸不當自由球員：留在富邦拚戰

相關新聞

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

樂天金鷲隊球星辰己涼介因為12強的一句豪語，意外在台灣球迷心中留下深刻印象，更因此與富邦悍將隊投手江國豪跨海結緣，兩人今...

亞職交流賽／王彥程沒缺席！為樂天金鷲送上知名三明治

樂天金鷲隊台灣投手王彥程雖然沒有參加亞洲職棒交流賽，但他仍貼心為隊友們送上台灣知名三明治，也期待賽後與隊友們聚餐，共享台...

亞職交流賽／小深田大翔4度來台超有緣 看到古林速球燃鬥志

樂天金鷲隊內野手小深田大翔跟台灣很有緣，當年選秀會中被金鷲第一指名時人正在台灣，今年再次隨隊回到「福地」參加亞洲職棒交流...

亞職交流賽／鍾亦恩期待披猿袍亮相 體重、球速都向上提升

樂天桃猿隊參戰桃園亞洲職棒交流賽，今年選秀第一指名鍾亦恩有望首次穿上球衣亮相，繼U18世界盃後又要對上國外球隊，鍾亦恩期...

日職／陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題

旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮...

日職／穿金鷲球衣在台灣敲安 陽柏翔回顧旅日甘苦

桃園亞洲職棒交流賽昨天首戰由日職樂天金鷲隊對上韓職KT巫師隊，台灣小將陽柏翔展現飛快腳程跑出內野安打，他自認沒有打好，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。